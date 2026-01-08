Merz subraya que la seguridad de los Países Bálticos es también la seguridad de Alemania

Berlín, 8 ene (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este jueves, ante el presidente lituano Gitanas Nauseda, que la seguridad de los aliados bálticos es también la seguridad de Alemania, y afirmó que está «firmemente» al lado de Lituania, Estonia y Letonia.

«La seguridad de nuestros aliados bálticos es nuestra seguridad. Estamos firmemente a su lado», dijo Merz a través de su cuenta de X tras tener un encuentro con Nauseda en el convento bávaro de Seeon.

En el encuentro entre los dos políticos, según Nauseda, se abordaron temas bilaterales y transatlánticos, cuestiones de seguridad y defensa y el apoyo a Ucrania.

«Le agradezco al canciller alemán su compromiso a largo plazo con la seguridad de Lituania y la región báltica. El papel de Alemania para asegurar la paz en Europa es de vital importancia», dijo Nauseda en X.

Nauseda agregó que el desplazamiento de una brigada alemana a Lituania, que deberá completarse en 2027, marca un antes y un después para fortalecer la defensa del flanco oriental de la OTAN.

La Brigada Acorazada 45, conocida también como Brigada Lituania, entró en funcionamiento el 1 de abril de 2025 con un acto en Vilna y a finales de 2027 debe estar plenamente operativa.

La decisión de estacionar una brigada en Lituania fue una respuesta a la creciente amenaza rusa desde el comienzo de la invasión de gran escala a Ucrania

La brigada está compuesta con 4.800 soldados y está dotada con 44 tanques blindados Leopor 2A8 y 44 blindados Puma S1, entre otro tipo de armamento.EFE

