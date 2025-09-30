The Swiss voice in the world since 1935
Merz ve en plan de Trump para Gaza «la mejor oportunidad» para poner fin a la guerra

2 minutos

Berlin, 30 sep (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este martes que el plan de 20 puntos para Gaza presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, es «la mejor oportunidad para poner fin a la guerra», expresó la disposición de Alemania a participar en la aplicación del mismo y recordó que ahora es Hamás la que debe aceptar el acuerdo pactado con el primer ministro de sIsrael, Benjamin Netanyahu.

En un comunicado, el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Kornelius, subrayó que el canciller celebró el plan de Trump, calificó de «avance significativo» el hecho de que Israel lo apoye y destacó que ahora es Hamás la que «debe dar su consentimiento y allanar el camino hacia la paz».

Merz dio las gracias a Trump por su «perseverante compromiso», al tiempo que elogió la implicación de los estados árabes en la región y de otros países musulmanes y les agradeció su influencia sobre Hamás.

El canciller agregó que el Gobierno alemán está en estrecho contacto con Estados Unidos, los vecinos europeos y los socios de la región «en estos días decisivos» y aseguró que Alemania está dispuesta a participar de forma concreta en la aplicación del plan.

Merz hizo estas declaraciones durante un encuentro con familiares de los rehenes alemanes de Hamás, a lo que recibió en la mañana de este martes en la Cancillería.

Subrayó que el sufrimiento de los rehenes y sus familiares debe terminar ya y exigió a Hamás que libere a todos los rehenes, quienes, agregó, deben recibir inmediatamente un trato digno y asistencia médica.

El canciller elogió la labor indispensable de los familiares y su impresionante fortaleza, con la que luchan por la liberación de los rehenes y la paz en Gaza. EFE

egw/alf

