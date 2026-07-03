Messi adelanta a Argentina contra Cabo Verde e iguala los 7 goles que hizo en Catar

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Miami (EE.UU.), 3 jul (EFE).- Lionel Messi adelantó a Argentina contra Cabo Verde en el encuentro de dieciseisavos de final en Miami e igualó los siete goles que hizo en Catar 2022, su mejor cita goleadora en los mundiales.

El ’10’ bajó de forma divina un balón largo de Lisandro Martínez y superó por arriba a ‘Vozinha’ para poner el 1 a 0 en el minuto 29 del partido.

Es el séptimo gol en cuatro partidos de Mundial, lo que iguala los tantos que logró en Catar, pero con siete partidos disputados. El argentino ha anotado en todos los encuentros de esta edición.

Este tanto también le sitúa como máximo goleador en solitario de la cita mundialista, rompiendo el empate que mantenía con Kylian Mbappé, quien suma seis goles.

Además, alcanza los 20 tantos en mundiales, una cifra con la que aumenta su ventaja como mayor anotador histórico. EFE

hbc/gbf

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