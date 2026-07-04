Messi apaga la revuelta de Cabo Verde en un duelo que engrandece el Mundial

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En un duelo para el recuerdo, Lionel Messi ganó el pulso a Vozinha y Argentina superó en la prórroga a Cabo Verde (3-2), este viernes en Miami para alcanzar los octavos del Mundial, con la fulgurante Colombia citándose ante Ghana en Kansas City (20h30 locales, 01h30 GMT del sábado).

La última jornada de dieciseisavos citaba en Miami a dos coétaneos -Vozinha tiene 40 años y Messi 39- de carreras totalmente opuestas. Y depararon un espectáculo colosal.

El portero de la segunda división portuguesa, emblema de la modesta debutante en el Mundial, a punto estuvo de aguar la fiesta al mito, que abrió el marcador con su séptimo gol en el torneo y sirvió el córner del 3-2, marcado en propia puerta por el central Diney Borges (111′) tras testarazo del Cuti Romero.

«Hubiera sido una locura perder… Fue un partido durísimo, siempre hay que sacar lo positivo, este equipo nunca se rinde», señaló el seleccionador de la campeona mundial Lionel Scaloni.

«Estamos preparados para todo. A veces hay que sufrir, ponernos a prueba», añadió Lisandro Martínez, que asistió a Messi en el primer gol y marcó el segundo de la Albiceleste.

«Esta selección compite y va a competir hasta el final. No pudimos presionarlos bien, nos quedaban lejos las líneas, quedamos un poco descoordinados y por eso nos hacían correr porque no podíamos presionarlos bien», analizó Messi.

Salvo Alemania y Países Bajos, eliminadas en los penales por Paraguay y Marruecos, y Croacia -2-1 ante Portugal- las otras naciones que forman parte de la aristocracia del planeta fútbol han dicho presente para superar la nueva ronda de dieciseisavos.

– Colombia huye de las etiquetas –

Colombia, que terminó la primera fase borrando las dudas que tenía a golpe de buen fútbol, se topa con un rival peligroso como Ghana.

La exhibición de juego ante Portugal generó numerosos halagos desde dentro y fuera del torneo. El último en sumarse fue el seleccionador español, Luis de la Fuente, que el miércoles incluyó públicamente a Colombia en su «relación de candidatas».

«Si no la metí antes en la relación de candidatas, lo hago ahora. Creo que tiene un nivel altísimo, unos futbolistas fantásticos, muy fuertes físicamente, muy rápidos y con una calidad técnica muy alta», afirmó el seleccionador español Luis de la Fuente sobre la formación cafetera.

«Esperamos seguir creciendo porque no nos alcanza todavía para lo que buscamos», señaló el seleccionador colombiano Néstor Lorenzo, que rechaza la etiqueta de «candidata» ofrecida por De la Fuente.

– Salah avanza con un panenka –

La última jornada de dieciseisavos comenzó con la clasificación de Egipto para octavos, que de la mano de Mohamed Salah derrotó a Australia en los penaltis.

Pese a las molestias físicas que arrastra, el ya exjugador del Liverpool disputó los 120 minutos, que acabaron con empate a un gol, y anotó u lanzamiento desde el punto blanco con un sutil panenka.

«Si alguien iba a hacerlo, iba a ser yo. Tengo más experiencia que otros», explicó el Faraón sobre la manera de lanzar su penal, felicitándose porque el equipo egipcio ha «hecho historia».

A partir del sábado, Día Nacional en Estados Unidos, el Mundial acelera a octavos: la anfitriona Canadá quiere otra noche histórica ante Marruecos y Paraguay aspira a cargarse a otro gigante europeo, nada menos que la impresionante Francia del tridente formado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Este partido podría verse afectado por la ola de calor que está azotando la costa este de Estados Unidos. En Filadelfia, sede del encuentro, se esperan temperaturas de 40º.

Tras mucho ruido acerca de un posible adelanto horario, el México-Inglaterra del domingo en el Azteca de la capital mexicana, se mantiene finalmente a las 18h00 locales (00H00 GMT del lunes), pese a que fuentes de la organización habían señalado que podía adelantarse unas horas por el riesgo de tormentas e inundaciones.

pm/mcd