Messi apaga la revuelta de Cabo Verde y Colombia mete la cabeza en octavos

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En un duelo para el recuerdo, Lionel Messi ganó el pulso a Vozinha y Argentina superó en la prórroga a Cabo Verde (3-2), este viernes en Miami para avanzar a octavos del Mundial, instancia que también alcanzó Colombia tras imponerse por 1-0 a Ghana en Kansas City.

La última jornada de dieciseisavos citaba en Miami a dos coétaneos -Vozinha tiene 40 años y Messi 39- de carreras totalmente opuestas. Y depararon un espectáculo colosal.

El portero de la segunda división portuguesa, emblema de la modesta debutante en el Mundial, a punto estuvo de aguar la fiesta al mito, que abrió el marcador con su séptimo gol en el torneo y sirvió el córner del 3-2, marcado en propia puerta por el central Diney Borges (111′) tras testarazo del Cuti Romero.

«Hubiera sido una locura perder… Fue un partido durísimo, siempre hay que sacar lo positivo, este equipo nunca se rinde», señaló el seleccionador de la campeona mundial Lionel Scaloni.

«Estamos preparados para todo. A veces hay que sufrir, ponernos a prueba», añadió Lisandro Martínez, que asistió a Messi en el primer gol y marcó el segundo de la Albiceleste.

«Esta selección compite y va a competir hasta el final. No pudimos presionarlos bien, nos quedaban lejos las líneas, quedamos un poco descoordinados y por eso nos hacían correr porque no podíamos presionarlos bien», analizó Messi.

Salvo Alemania y Países Bajos, eliminadas en los penales por Paraguay y Marruecos, además de Croacia -2-1 ante Portugal- las otras naciones que forman parte de la aristocracia del planeta fútbol han dicho presente para superar la nueva ronda de dieciseisavos.

– Arias decide contra Ghana –

El último equipo en conseguir elpase fue Colombia, que dominó a una correosa Ghana, pero sólo pudo transformar ese control en un gol, el anotado por Jhon Arias en la primera parte (14′), rematando en el área un centro desde la derecha de Luis Suárez.

Ya lo había advertido el seleccionador español Luis de la Fuente el jueves, al referirse a Colombia: «Si no la metí antes en la relación de candidatas, lo hago ahora. Creo que tiene un nivel altísimo, unos futbolistas fantásticos, muy fuertes físicamente, muy rápidos y con una calidad técnica muy alta».

El combinado sudamericano ofreció una actuación convincente, aunque le faltó rematar al rival, sobre todo por parte de Luis Díaz, que falló una clara ocasión y otra en la que sí acertó el gol fue invalidado por fuera de juego.

«La verdad es que hicieron un partidazo los muchachos», celebró el DT Néstor Lorenzo, aunque admitió también que el equipo se «metió atrás» en algunos momentos y el juego se complicó.

«Tuvimos para rematarlos seis o siete veces y no pudimos», añadió.

– Salah avanza con un panenka –

La última jornada de dieciseisavos comenzó con la clasificación de Egipto para octavos, que de la mano de Mohamed Salah derrotó a Australia en los penaltis.

Pese a las molestias físicas que arrastra, el ya exjugador del Liverpool disputó los 120 minutos, que acabaron con empate a un gol, y anotó u lanzamiento desde el punto blanco con un sutil panenka.

«Si alguien iba a hacerlo, iba a ser yo. Tengo más experiencia que otros», explicó el Faraón sobre la manera de lanzar su penal, felicitándose porque el equipo egipcio ha «hecho historia».

A partir del sábado, Día Nacional en Estados Unidos, el Mundial acelera a octavos: la anfitriona Canadá quiere otra noche histórica ante Marruecos y Paraguay aspira a cargarse a otro gigante europeo, nada menos que la impresionante Francia del tridente formado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Este partido podría verse afectado por la ola de calor que está azotando la costa este de Estados Unidos. En Filadelfia, sede del encuentro, se esperan temperaturas de 40º.

Tras mucho ruido acerca de un posible adelanto horario, el gigantesco México-Inglaterra del domingo en el Azteca, se mantiene finalmente a las 18h00 locales (00H00 GMT del lunes), pese a que fuentes de la organización habían señalado que podía adelantarse unas horas por el riesgo de tormentas e inundaciones.

pm/mcd