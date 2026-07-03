Messi-Vozinha, la esencia del Mundial como flamante cierre de dieciseisavos

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Vozinha, el meta de segunda división de 40 años, contra Lionel Messi, el mito que acaba de cumplir 39: el viernes en la última jornada de dieciseisavos se enfrentan en Miami la debutante Cabo Verde y la campeona Argentina, mientras que la fulgurante Colombia juega contra Ghana en Kansas City.

Salvo Alemania y Países Bajos, eliminadas en los penales por Paraguay y Marruecos, y Croacia -2-1 ante Portugal- las otras naciones que forman la aristocracia del planeta fútbol han dicho presente para superar la nueva ronda de dieciseisavos.

A la espera de Argentina, que ha reforzado su candidatura a revalidar la corona con un irresistible Lionel Messi, autor de seis goles, y Colombia, sobresaliente en la primera ronda hasta convertirse en candidata para muchos.

– No quiere ser candidata –

El camino del equipo cafetero hasta la final comienza frente a Ghana en Kansas City (20H30 locales, 01H30 GMT del sábado).

«Si no la metí antes en la relación de candidatas, lo hago ahora. Creo que tiene un nivel altísimo, unos futbolistas fantásticos, muy fuertes físicamente, muy rápidos y con una calidad técnica muy alta», afirmó el seleccionador español Luis de la Fuente sobre la formación cafetera.

«Esperamos seguir creciendo porque no nos alcanza todavía para lo que buscamos», señaló el seleccionador colombiano Néstor Lorenzo, que rechaza la etiqueta de «candidata» ofrecida por De la Fuente.

En esa nómina figura en lo más alto Argentina, que camina sobre el agua en este Mundial, con la boca abierta por el desempeño de su mito Messi, autor de seis de los ocho goles albicelestes.

Su camino se cruza (viernes 22h00 GMT) con el de los sorprendentes Tiburones Azules de Cabo Verde, orgullosos representantes del archipiélago africano de unos 525.000 habitantes, que lograron la hazaña de quedar segundos del Grupo H por detrás de España, dejando fuera a Uruguay y Arabia Saudita.

Ahora les espera un desafío mayúsculo.

La tricampeona mundial Argentina ha atravesado la fase de grupos sin sobresaltos con tres victorias cómodas frente a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1).

Pese a la inmensa diferencia entre la novata y la tricampeona, el seleccionador argentino Lionel Scaloni, que celebrará su 100º partido al frente del equipo, pidió cautela ante el rival.

– Scaloni: «Hay que respetarlos» –

«No están de casualidad. Hay que respetarlos y eso haremos», advirtió.

La preparación de los Tiburones Azules se ha visto marcada por un asunto extradeportivo: la denuncia por violación que pesa contra su capitán, Ryan Mendes, en Nueva Zelanda, según el medio brasileño O’Globo.

El seleccionador caboverdiano, Bubista, evitó pronunciarse al respecto en la conferencia de prensa previa al partido y remitió a un comunicado en el que la selección aseguró que solo respondería preguntas sobre el encuentro.

Cabo Verde tendrá además que lidiar con un ambiente hostil en una ciudad que Messi ha hecho suya desde su llegada al Inter Miami en 2023 y donde las gradas se teñirán de albiceleste.

– Salah entre algodones –

El tercer cruce de la última jornada de dieciseisavos lo disputan en Dallas (18h00 GMT) dos ‘outsiders’ como Egipto y Australia.

Los Faraones podrían salir sin su símbolo Mohamed Salah, después de la lesión muscular que sufrió en el empate 1-1 contra Irán.

«Quiere ayudar al equipo, pero no voy a correr ningún riesgo mientras no esté seguro al 100% de que está listo», explicó el seleccionador Hossam Hassan en conferencia de prensa en Arlington, Texas.

A partir del sábado el Mundial acelera a octavos: la anfitriona Canadá quiere otra noche histórica ante Marruecos y Paraguay aspira a cargarse a otro gitante europeo, nada menos que la impresionante Francia del tridente formado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

pm/mcd/dam