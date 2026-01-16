Metsola aboga por considerar terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní

1 minuto

Viena, 16 ene (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, abogó este viernes en Viena por adoptar sanciones «más duras» contra el régimen iraní y por catalogar como organización terrorista a la Guardia Revolucionario Islámica.

«Estamos consternados por la fuerza letal utilizada por el régimen iraní contra los valientes iraníes que se manifiestan en las calles por sus libertades y por sus derechos. Esto debe detenerse y, a nivel de la Unión Europea, debemos intensificar nuestras acciones», declaró Metsola en rueda de prensa en Viena tras reunirse con el canciller federal austríaco, Christian Stocker.

«Es por eso que hemos estado pidiendo sanciones más duras que incluyan finalmente la catalogación de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista», algo que la Eurocámara lleva tiempo solicitando, añadió.

Señaló asimismo que el Parlamento Europeo ha prohibido la entrada de personal diplomático iraní a sus instalaciones.

«Hicimos esto esta semana. Y lo hicimos porque esto envía un mensaje claro de que nuestra casa de la democracia no será utilizada para ayudar a legitimar un régimen que utiliza el abuso y la violencia para mantenerse en el poder. Ya es hora de que haya libertad en Irán», subrayó la jefa de la Eurocámara.

Por su parte, Stocker condenó «con la mayor firmeza» la «violencia sin precedentes del régimen iraní» y prometió que Austria «apoyará todas las medidas, incluidas las sanciones, en este contexto». EFE

