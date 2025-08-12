Miércoles, 13 de agosto de 2025

15 minutos

UCRANIA GUERRA

Bruselas/Berlín.- Convocados de forma virtual por el canciller alemán, Friedrich Merz, líderes europeos, acompañados por la presidenta de la Comisión Europea, el presidente del Consejo Europeo y el secretario general de la OTAN, se reúnen con los jefes de Estado de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar la guerra ruso-ucraniana dos días antes de que Trump se cite en Alaska con el mandatario ruso, Vladímir Putin.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel mantiene sus constantes ataques contra la Franja de Gaza mientras prepara su plan de conquista para la ciudad de Gaza, del que no han trascendido apenas detalles, cuando el grupo islamista Hamás se encuentra en El Cairo para abordar una nueva propuesta de los mediadores para un alto el fuego.

– Hace cinco años, Emiratos Árabes Unidos (EAU) se convirtió en el primer país del golfo Pérsico en normalizar sus relaciones con Israel. Pero la guerra en la Franja de Gaza hizo saltar todo por los aires y puso a Abu Dabi en un dilema: favorecer sus intereses a expensas de lo que considera un «genocidio». (Texto)

EUROPA CALOR

Redacción Medioambiente – Europa sigue bajo los efectos de una potente ola de calor que en el sur del continente viene acompañado con una multiplicación de incendios forestales que han afectado, sobre todo, a España, Portugal, los Balcanes y Grecia.

(Texto) (Foto)

R.UNIDO EE.UU

Londres – El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, que está de vacaciones con su familia en la zona inglesa conocida como Cotswolds, visita a los militares estadounidenses que están la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica de Fairford, en el condado de Gloucestershire (oeste de Inglaterra)

(Texto)

ALEMANIA GOBIERNO

Berlín – El conservador Friedrich Merz cumple 100 días al frente del Gobierno alemán en los que ha priorizado la política exterior, la seguridad y defensa, la lucha contra la migración irregular y el impulso a la economía.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

COLOMBIA ATENTADO

Bogotá – Los colombianos despiden con un funeral solemne en la Catedral Primada de Bogotá al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido el lunes, dos meses después de resultar gravemente herido en un atentado en Bogotá.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – Los candidatos a la Presidencia de Bolivia realizan sus cierres de campaña a cuatro días de las elecciones generales, con las encuestas recientes ubicando a los opositores de derecha Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga en los primeros lugares.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

ONU PLÁSTICOS

Ginebra – Las negociaciones para reducir la contaminación de plásticos en el mundo entran en sus últimas 48 horas, con dos grupos de países con posiciones opuestas, pues mientras unos quieren un tratado que limite la producción y sea legalmente vinculante, otros -que producen petróleo y tienen importantes industrias vinculadas al plástico- no aceptan por el momento ni límites ni compromisos obligatorios.

(Texto) (Audio) (Foto)

EEUU HURACANES

Miami – Babcock Ranch, ubicado en la costa oeste de Florida, se presenta como el primer pueblo «a prueba de huracanes» en Estados Unidos, gracias a su ubicación estratégica a 12 metros sobre el nivel del mar, un avanzado sistema de manejo de aguas, paneles solares y una infraestructura diseñada para resistir fuertes vientos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MÉXICO LITERATURA

Ciudad de México – El escritor mexicano Guillermo Arriaga habla con EFE tras su última novela ‘El hombre’, en la que narra las historias de personajes indígenas del norte de México en su cruce con los primeros empresarios estadounidenses hasta llegar a Donald Trump quien gobierna gracias a unos votantes que no «cree que estén equivocados, sino que el sistema les ha fallado».

(Texto) (Foto)

ESPECIALES

– Se publicará una serie especial este miércoles 13 y este jueves 14 con la guía UCRANIA GUERRA (Serie previa), con motivo de la cumbre que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y el ruso Vladímir Putin, celebrarán en Alaska el viernes 15 para abordar la guerra en Ucrania y una posible paz.

– La Agencia EFE enviará una serie especial este miércoles 13 y este jueves 14 con la guía BOLIVIA ELECCIONES (Serie previa), con motivo de elecciones bolivianas que se celebrarán el domingo día 17.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00h.- Berlín.- PORSCHE SE RESULTADOS.- La cotizada alemana Porsche SE, que agrupa las participaciones en las automovilísticas Porsche AG y Volkswagen, presenta sus resultados financieros correspondientes al primer semestre. (Texto)

09:00h.- Fráncfort.- E.ON RESULTADOS.- La compañía energética alemana E.ON publica sus resultados financieros correspondientes al primer semestre. (Texto)

10:00h.- París.- AIE PETRÓLEO.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo.

Ginebra.- ONU PLÁSTICOS.- Se celebra la sexta ronda del Comité Negociador Intergubernamental que negocia un tratado vinculante sobre la contaminación con plásticos. (Texto) (Foto) (Audio)

Ginebra.- ONU PLÁSTICOS.- La ministra de Transición Energética de Francia, Agnès Pannier-Runacher, ofrece una rueda de prensa sobre los avances de las negociaciones para reducir la contaminación de plásticas, en la víspera del plazo para que éstas concluyan. (Texto) (Foto)

Berlín.- ALEMANIA GOBIERNO.- El conservador Friedrich Merz, cumple 100 días al frente del Gobierno alemán en los que ha priorizado la política exterior, la seguridad y defensa, la lucha contra la migración irregular y el impulso a la economía. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO EE.UU..- El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, que está de vacaciones con su familia en la zona inglesa conocida como Cotswolds, visita a los militares estadounidenses que están la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica de Fairford, en el condado de Gloucestershire (oeste de Inglaterra) (Texto)

Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- Destatis publica los datos definitivos de la inflación de julio.

Guarda.- CICLISMO VOLTA A PORTUGAL.- Volta a Portugal (hasta 17). 6ª etapa: Águeda-Guarda (175,2 km). (Texto)

Copenhague.- VESTAS RESULTADOS.- La éolica danesa Vestas Wind Systems presenta resultados de los seis primeros meses del año

Madrid.- ESPAÑA TURISMOS.- Madrid gana terreno en las preferencias de los turistas extranjeros, en especial de los latinoamericanos: argentinos, mexicanos y brasileños se consolidan como los visitantes más numerosos en los últimos meses junto a los estadounidenses, que lideran las estadísticas. (Texto)

América

14:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas del comercio minorista de Brasil en junio. (Texto)

14:00h.- Miami.- EEUU HURACANES.- Babcock Ranch, ubicado en la costa oeste de Florida, se presenta como el primer pueblo «a prueba de huracanes» en Estados Unidos, gracias a su ubicación estratégica a 12 metros sobre el nivel del mar, un avanzado sistema de manejo de aguas, paneles solares y una infraestructura diseñada para resistir fuertes vientos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Quito.- ECUADOR DESAPARICIONES.- Comienza la audiencia preparatoria de jucio donde diecisiete militares de Ecuador seránformalmente acusados por la Fiscalía de la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes a quienes detuvieron de manera irregular y que días más tarde aparecieron muertos y con señales de disparos en la cabeza. (Texto)

16:00h.- Lima.- PERÚ JUSTICIA.- El expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) vuelve a enfrentar un pedido de prisión preventiva por parte de la Fiscalía que lo acusa de cohecho por obras durante su gestión como gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014). (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ECONOMÍA.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el dato del PIB colombiano del segundo trimestre. (Texto)

19:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ATENTADO.- Funeral del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. Catedral Primada de Colombia (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Juan.- PUERTO RICO SARGAZO.- Un grupo de voluntarios locales y extranjeros limpian el exceso de sargazo en algunas playas de Puerto Rico ante el peligro de que estas algas sigan provocando la muerte de animales marinos y afectando el medioambiente. (Texto)(Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- El próximo Gobierno de Bolivia que sea elegido en las elecciones generales del 17 de agosto recibirá un país con persistentes problemas como la falta de dólares y combustibles y una inflación que supera el 24 %, lo que para algunos expertos son síntomas de una crisis por el agotamiento del modelo defendido por el presidente Luis Arce. (Texto) (Foto)

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- El litio se ha convertido en una moneda de cambio electoral con la que los candidatos a la presidencia buscan votos, sin embargo la explotación de este material es una promesa sin cumplir en Bolivia y los contratos con China y especialmente uno con Rusia en el que se invertirán 970 millones de dólares no han sido aprobados por el Legislativo. (Texto) (Foto)

Montevideo.- URUGUAY LGTBI.- La Secretaría de Derechos Humanos presenta su informe ‘Estado de situación sobre el ejercicio de los derechos de las personas migrantes LGBTQI+ en Uruguay’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- Cierre de campaña del empresario opositor Samuel Doria Medina rumbo a las elecciones generales del domingo 17 de agosto, Doria Medina encabeza las encuestas de votación junto al expresidente Jorge Tuto Quiroga con quien se podría enfrentar en el balotaje, en un proceso electoral marcado por una crisis económica y el llamado del expresidente Evo Morales a votar nulo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO LITERATURA.- El escritor mexicano Guillermo Arriaga habla con EFE tras su última novela ‘El hombre’ donde narra historias de personajes indígenas del norte de México en su cruce con los primeros empresarios estadounidenses (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA JUBILADOS.- Tras el veto del presidente Javier Milei de un reciente aumento de las pensiones, jubilados argentinos vuelven a marchar en Buenos Aires en reclamo de mejores condiciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este miércoles una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a los próximos vencimientos de títulos de deuda (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondientes a julio de 2025, después de que en junio se registrase una inflación interanual del 39,4 %. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA ARTE.- De niño, moldeaba la masa de las arepas en los desayunos familiares y jugaba con la arcilla de su abuelo albañil. Hoy, el artista colombiano Edgar Humberto Álvarez solo necesita cinco minutos y un trozo de plastilina para esculpir personajes que conmueven en redes y que, como contó a EFE, buscan despertar empatía y tender puentes donde muchos levantan muros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- R.DOMINICANA CORRUPCIÓN.- Un tribunal emite su sentencia contra los imputados en un caso de corrupción administrativa, entre ellos Alexis y Carmen Magalys Medina, hermanos del expresidente de la República Danilo Medina. Palacio de Justicia (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA URIBE.- Apelación a la condena del expresidente colombiano Álvaro Uribe. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BANCO DO BRASIL RESULTADOS.- Banco do Brasil, la mayor entidad financiera pública del país sudamericano, divulga sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2025. (Texto)

Sao Paulo.- JBS RESULTADOS.- La multinacional brasileña JBS, una de las mayores procesadoras de proteína animal del mundo, divulga sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2025. (Texto)

Nueva York.- HARVEY WEINSTEIN.- Audiencia sobre el nuevo juicio por agresión sexual en tercer grado que afrontará Harvey Weinstein en Nueva York. Tras haber sido declarado nulo hace tres semanas, esta vista podría dar lugar a una nueva fecha para el proceso.

Oriente Medio

08:00h.- Beirut.- LÍBANO IRÁN.- El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSNN) iraní, Ali Larijani, visita el Líbano este miércoles donde está previsto que se reúna con el presidente libanés, Joseph Aoun; el primer ministro, Nawaf Salam; y el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, en medio del plan para desarmar al grupo chií Hizbulá. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Ramala.- ISRAEL PALESTINA.- El ministro de Exteriores de la Autoridad Palestina, Farsin Aghabekian, da una rueda de prensa Ramala sobre los últimos acontecimientos políticos, así como sobre el reconocimiento del Estado palestino. (Texto)

El Cairo.- EMIRATOS ISRAEL.- Hace cinco años, Emiratos Árabes Unidos (EAU) se convirtió en el primer país del golfo Pérsico en normalizar sus relaciones con Israel. Pero la guerra en la Franja de Gaza hizo saltar todo por los aires y puso a Abu Dabi en un dilema: favorecer sus intereses a expensas de lo que considera un «genocidio». (Texto)

Túnez.- TÚNEZ MUJER.- Túnez conmemora el Día de la Mujer tunecina, declarado fiesta nacional en 1957, tras la promulgación del Código del Estatuto Personal que favoreció la igualdad de género en el país.

África

Yuba.- SUDAN DEL SUR CULTURA.- En el tranquilo suburbio de Thongpiny, a las afueras de Yuba, el Centro Cultural Senius Hub lleva siendo una década un punto de encuentro para artistas de la capital de Sudán del Sur. En él, la poesía y la música conviven con debates sobre derechos humanos para fomentar la tolerancia en un país marcado por años de guerra y represión. Por Atem Simón Mabior. (Texto) (Foto)

Johannesburgo.- ÁFRICA AGUA.- Empieza en Ciudad del Cabo la Cumbre de África sobre Inversiones en Agua, organizada por la Unión Africana (UA) y su Programa de Inversión en Agua para África Continental (AIP,en inglés), a la que acudirán varios líderes africanos, en el marco de la presidencia sudafricana del G20. (Texto)

Nairobi.- ÁFRICA MPOX.- Se cumple el primer aniversario de la declaración de la epidemia de mpox -antes conocida como viruela del mono- como emergencia de salud pública de seguridad continental por parte de la Agencia de Salud de la Unión Africana, seguida un día después por la alerta sanitaria internacional emitida por la Organización Mundial de la Salud, con más de 174.500 casos sospechosos y 1.922 muertes registrados en África desde 2024.

Asia

Taipéi.- TAIWÁN TIFÓN.- Taiwán se prepara para recibir el impacto del tifón Podul, que amenaza con dejar fuertes vientos e intensas precipitaciones en la costa oriental y en las zonas montañosas de la isla. (Texto)

Auckland.- N.ZELANDA SUCESOS.- Comparece ante un tribunal de Auckland una mujer acusada de maltrato infantil por llevar a una niña de 2 años dentro de una maleta Tribunal de Distrito de Auckland

Shenzhen.- TENCENT RESULTADOS.- La junta directiva del gigante digital chino Tencent se reúne para aprobar la cuenta de resultados del primer semestre. (Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245