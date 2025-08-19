Miércoles, 20 de agosto de 2025

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel tiene previsto aprobar definitivamente la construcción de asentamientos – considerados ilegales por el derecho internacional- en un enorme terreno al este de Jerusalén, denominado E1, lo que contribuirá a aislar la ciudad de los territorios palestinos y favorecerá la colonización del enclave.

– Mohammed Faroun regenta una cafetería en la población de Al Eizariya, cerca de Jerusalén y amenazada de demolición. Es uno de los miles de afectados por el polémico E1, el proyecto israelí para construir asentamientos ilegales al este de la ciudad, que romperá la continuidad entre el norte y el sur de Cisjordania y hará aún más difícil la constitución de un Estado palestino. Por Paula Bernabéu (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Redacción Internacional – Con el renovado impulso de unas eventuales negociaciones para la paz en Ucrania, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los líderes europeos han insistido en que todo acuerdo tiene que incluir unas garantías de seguridad suficientes para evitar una nueva invasión rusa de Ucrania.

– Más allá del impacto legal y moral, la eventual cesión a Moscú del 30 % de la región de Donetsk que no ha sido ocupada por Rusia, plantearía grandes dificultades a Ucrania para organizar una defensa efectiva frente a agresiones futuras, al facilitar a Rusia una potencial ofensiva sobre las vecinas Járkov y Dnipropetrovsk. Por Rostyslav Averchuk. (Texto)

PORTUGAL INCENDIOS

Lisboa – Portugal es el segundo país de la UE con más hectáreas quemadas este año y miles de efectivos siguen luchando contra el fuego en el país luso, con una treintena de incendios concentrados en su mayoría en las regiones norte y centro, que han movilizado a 3.534 efectivos, cerca de 1.100 vehículos y 4 medios aéreos.

PAKISTÁN LLUVIAS

Islamabad – Los equipos de rescate de Pakistán siguen buscando este miércoles a más de un centenar de desaparecidos tras las catastróficas inundaciones en el noroeste del país, con un balance de 706 muertos por las lluvias del monzón desde el inicio de la temporada, según los últimos datos oficiales.

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia avanza con el computo de los votos tras las elecciones generales para oficializar los resultados que colocan preliminarmente a los candidatos opositores Rodrigo Paz y al expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga en una segunda vuelta para el 19 de octubre, en lo que significa un cambio radical en la política boliviana tras la salida del MAS.

– Los candidatos presidenciales que disputarán la segunda vuelta, tras la caída del MAS después de dos décadas en el poder, plantean un giro radical en la política exterior del país. El expresidente Jorge «Tuto» Quiroga propone restablecer las relaciones rotas con Israel y estrechar lazos con Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump, mientras que el senador Rodrigo Paz busca reforzar las relaciones diplomáticas con Chile. (Texto) (Foto)

PLÁSTICOS SALUD

Ginebra – Representantes de movimiento de mujeres que siguió en Ginebra las negociaciones sobre un tratado contra la contaminación de plásticos exponen a EFE el impacto desproporcionado de aditivos químicos y microplásticos en la salud humana, en particular de las mujeres.

R.UNIDO KNEECAP

Londres – Liam Óg Ó Hannaidh, uno de los componentes del trío irlandés de rap Kneecap, comparece ante un tribunal londinense acusado de terrorismo por exhibir durante un concierto el pasado noviembre una bandera en apoyo del grupo chií libanés Hizbulá, proscrito en el Reino Unido.

ALEMANIA GAMESCOM

Berlín – La ciudad alemana de Colonia abre las puertas de la Gamescom, la mayor feria mundial de videojuegos en la que las compañías del sector mostrarán al mundo sus planes de futuro para 2026, y a la que se esperan más de 300.000 asistentes.

MÉXICO CINE

Ciudad de México – Con 74 años, la actriz Luisa Huertas es considerada un patrimonio cultural vivo para México, y es en su última película ‘No nos moverán’, nominada a 15 premios Ariel, con la que revive las atrocidades de la matanza de Tlatelolco, pero sobre todo recuerda que esa misma impunidad y falta de justicia ocurrida el 2 de octubre de 1968 persiste en el sistema político actual

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Londres.- R.UNIDO INFLACIÓN.- La Oficina Nacional de Estadística (ONS) publica el dato mensual de inflación.

09:30h.- Estocolmo.- SUECIA TIPOS.- El Banco Nacional de Suecia (Riksbank) publica su decisión sobre los tipos de interés básico.

10:00h.- Oslo.- NORUEGA JUSTICIA.- Arranca el juicio contra un exguarda de seguridad de la embajada de EE. UU. acusado de espiar para Rusia e Irán.

11:00h.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica el índice armonizado de precios de consumo para la UE y la eurozona de julio

12:00h.- París.- FRANCIA TURISMO.- Se publican las cifras de la ocupación turística en hoteles, cámpings y otros alojamientos de Francia en el segundo trimestre.

Viena.- EUROVISIÓN SEDE.- La Radiodifusión Austríaca (ORF) anuncia qué ciudad acogerá la 70ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión en 2026. Las ciudades candidatas son Viena, la capital austríaca, e Innsbruck, la capital del estado austríaco de Tirol. (Texto)

Moscú.- BIELORRUSIA IRÁN.- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, recibe en Minsk al presidente iraní, Masud Pezeshkian. (Texto)

Ginebra.- PLÁSTICOS CRISIS.- Representantes de movimiento de mujeres que siguió en Ginebra las negociaciones sobre la contaminación con plásticos exponen a EFE la necesidad de un tratado global que aborde el impacto de los plásticos en la salud. (Texto) (Foto)

Berlín.- ALEMANIA EXPORTACIONES.- La Agencia Federal de Estadística de Alemania (Destatis) publica sus datos sobre comercio de la economía germana, la mayor de la Unión Europea y la tercera del mundo, para el mes de junio de 2025.

Berlín.- ALEMANIA GAMESCON.- Arranca en Colonia la Gamescon, la mayor feria mundial de videojuegos, a la que se esperan más de 300.000 asistentes.

Londres.- R.UNIDO KNEECAP.- Liam Óg Ó Hannaidh, uno de los componentes del trío irlandés de rap Kneecap, comparece ante un tribunal londinense acusado de terrorismo por exhibir durante un concierto el pasado noviembre una bandera en apoyo del grupo chií libanés Hizbulá, proscrito en el Reino Unido.

Madrid.- ESPAÑA RELIGIÓN.- En España existen 8.140 lugares de culto no católicos pertenecientes a 17 confesiones diferentes: las iglesias evangélicas son las que más proliferan, representando el 56 % del total, seguidas por las mezquitas, asociaciones y comunidades islámicas, que son el 23 %. Además de estos centros, algunas comunidades utilizan espacios alternativos para sus fiestas y ritos, como ha ocurrido hasta ahora en Jumilla (Murcia).

Madrid.- ESPAÑA TURISMO.- Madrid seduce a los turistas estadounidenses. La capital española recibió el pasado año un millón de visitantes de Estados Unidos, un país que se consolida como el principal mercado emisor hacia la capital española.

América

13:00h.- Nueva York.- TECNOLOGÍA GOOGLE.- Google celebra en Nueva York su evento anual «Made by Google» donde presentará sus últimos dispositivos de teléfonos inteligentes Pixel. (Texto)(Foto)(Vídeo)

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA EEUU.- La presidenta de la Cámara Colombo Americana, María Claudia Lacouture, presenta el informe sobre los escenarios que enfrentaría Colombia ante el proceso de certificación en la lucha contra las drogas, decisión que anunciará en las próximas semanas el Gobierno de Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30h.- Quito.- ECUADOR PETRÓLEO.- Organizaciones indígenas y colectivos ambientalistas de Ecuador se manifiestan en una rueda de prensa ante la Corte Constitucional para denunciar el incumplimiento por parte del Gobierno del cierre de la explotación petrolera Bloque 43-ITT, situado en el Parque Nacional Yasuní, al cumplirse dos años del histórico plebiscito donde se votó a favor de desmantelamiento. Corte Constitucional (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- San José.- ARGENTINA DERECHOS HUMANOS.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva a cabo una audiencia por una demanda contra el Estado de Argentina por la impunidad en que se encuentra el caso de la muerte en 1999 de la niña Marcela Brenda Iglesias Ribaudo, quien falleció cuando le cayó encima una estatua durante una actividad recreativa organizada por un banco. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Texto)

17:00h.- Caracas.- VENEZUELA LLUVIAS.- Cáritas de Venezuela ofrece una rueda de prensa para presentar la rendición de cuentas de los aportes recibidos por la organización para atender la emergencia por las lluvias en los estados andinos del país petrolero. Casa Monseñor Ibarra de la Conferencia Episcopal Venezolana, urbanización Montalbán III (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Miami.- EEUU MÚSICA.- Entrevista al cantante chileno de música urbana latina Kidd Voodoo, quien acaba de lanzar la edición de lujo del álbum ‘Satirología’, con colaboraciones con artistas como Yandel y Tiago PZKBlanca. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Las deportaciones agravan las crisis de los refugios de animales de Florida y otras regiones de Estados Unidos, donde estos albergues reportan estar saturados y necesitar apoyo para acoger a decenas de mascotas que quedan abandonadas cuando las autoridades expulsan de forma repentina a sus dueños. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO CINE.- La actriz mexicana, Luisa Huertas, habla con EFE sobre su más reciente película ‘No nos moverán’ que revive la matanza de Tlatelolco (Texto) (Foto)

20:00h.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal (Fed) estadounidense publica las actas de su reunión de los pasados 29 y 30 de julio.

21:30h.- Lima.- PERÚ PENSIONES.- El Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), la mayor organización gremial del país, realiza una marcha contra el Congreso (Parlamento) para reclamar la subida de las pensiones. Camaná 550

Buenos Aires.- ARGENTINA ECUADOR.- El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, comienza este miércoles una visita de dos días a Argentina, donde se espera que se reúna con el presidente Javier Milei y aborde cuestiones de seguridad, comerciales y energéticas, entre otras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- Argentina difunde su estimador mensual de actividad económica (EMAE) correspondiente a junio, después de que en mayo cayera un 0,1 % en comparación con el mes anterior (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR FERROCARRIL.- Reinauguración oficial de la ruta ‘Nariz del diablo’, del ferrocarril de Ecuador, considerado uno de los más difíciles del mundo por las zonas geográficas por las que atraviesa. Alausí. Nariz del Diablo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA TANGO.- Comienza en Buenos Aires el Tango BA Festival y Mundial 2025, organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y que albergará conciertos y una competencia de baile, entre otras actividades (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA COMERCIO.- Argentina difunde su cifra de intercambio comercial correspondiente a julio de 2025, después de que en junio pasado registrase un superávit de 906 millones de dólares. (Texto)

Oriente Medio

19:00h.- Alejandría.- EGIPTO TURISMO.- El ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, Sherif Fathi, inaugura hoy una exposición temporal de antigüedades sumergidas en el Museo Nacional de Alejandría, un evento que se enmarca en las celebraciones sobre la preservación del patrimonio arqueológico bajo el mar Mediterráneo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Trípoli.- LIBIA TRANSICIÓN.- La representante especial para Libia de la ONU, Hanna Tetteh, presentará mañana jueves ante el Consejo de Seguridad una hoja de ruta política para desbloquear la transición en el país magrebí. (Texto)

Rabat.- MARRUECOS FESTIVIDAD.- Marruecos conmemora el 72 aniversario de la lucha por la independencia en la fiesta «Revolución del rey y del pueblo». Es un día festivo en el país magrebí.

Asia

02:00h.- Tokio.- JAPÓN BALANZA COMERCIAL.- El Gobierno de Japón publica los datos de la balanza comercial correspondientes al mes precedente. (Texto)

03:15h.- Pekín.- CHINA TIPOS INTERÉS.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) actualiza sus tipos de interés de referencia, denominados LPR. (Texto)

06:45h.- Yakarta.- INDONESIA ALEMANIA.- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, se reúne en Yakarta con su homólogo indonesio, Sugiono

Islamabad.- CHINA PAKISTÁN.- El ministro de Exteriores del país, Wang Yi, viajará a Pakistán para un encuentro bilateral, días después de su visita a la India

Pekín.- CHINA DESFILE.- Pekín ultima con fuertes medidas de seguridad los preparativos del desfile del 3 de septiembre por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, un evento de fuerte carga histórica al que asistirán líderes como Vladímir Putin y en el que China mostrará su poderío militar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

