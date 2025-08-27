Miércoles, 27 de agosto de 2025 (07.30 GMT)

Gaza.- Seguimiento de la situación en Gaza tras el ataque israelí contra un hospital en Gaza que dejó 20 muertos, incluidos periodistas, trabajadores sanitarios y varios civiles.

Beirut.- El grupo chií libanés Hizbulá y su aliado de mismo signo Amal organizan una protesta cerca del Palacio de Gobierno en Beirut contra las medidas tomadas este mes por el Consejo de Ministros del país para desarmar al movimiento tras la guerra del pasado año con Israel.

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigirá “una gran reunión” en la Casa Blanca, sobre la situación de Gaza, anunciada por el enviado especial Steve Witkoff, quien aseguró que la actual Administración busca que el conflicto entre Israel y Palestina se detenga antes de 2026.

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad celebra un debate (periódico) sobre la situación en los territorios ocupados palestinos, con el telón de fondo en esta ocasión de la ofensiva sobre la ciudad de Gaza y los planes israelíes de ampliar los asentamientos y cortar en dos el territorio de Cisjordania.

Rabat.- Segunda sesión del caso de la activista feminista Ibtissam Lachgar «Betty» acusada de blasfemia tras postear una foto en la que aparece vistiendo una camiseta en la que está escrito: «Alá es lesbiana».

Miami (EE.UU.).- La viabilidad de la nave Starship, con la que SpaceX y la NASA proyectan llegar a la Luna y a Marte, marcó este martes un hito histórico en su décima prueba al partir de EE.UU. y llegar con éxito al océano Índico, después de dos años de intentos fallidos, algunos con explosiones espectaculares, la desaparición de la nave o aterrizajes frustrados.

Chisináu.- El canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, viajan a Moldavia con ocasión del Día de la Independencia de esa antigua república soviética.

Lima.- El nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Juan José Santiváñez, un abogado defensor de policías acusados por presuntas ejecuciones extrajudiciales que ya había sido censurado como ministro del Interior, comparece ante la prensa tras haber manifestado su pretensión de que Perú se salga del Pacto de San José en rechazo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Ciudad de México.- Ministros y empresarios brasileños inician una reunión de alto nivel en México con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, con el objetivo de fomentar el intercambio comercial y la colaboración en proyectos económicos que beneficien a ambos países.

Buenos Aires.- El presidente argentino, Javier Milei, encabeza un acto de campaña junto a candidatos de su partido de cara a los comicios legislativos que se celebrarán el próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

Bruselas.- El CEO de Ryanair, Michael O’Leary, organiza un desayuno informativo en Bruselas para pedir reformar urgentemente el “roto sistema de control de tráfico aéreo (ATC) de Europa y proteger los sobrevuelos después de que 99 vuelos se retrasaran, afectando a 17.800 pasajeros, durante los dos primeros días (20-21 de agosto) de la huelga de 40 días del ATC de Belgrado”.

Los Ángeles (EE.UU.).- Seguimiento de los incendios en la costa oeste de Estados Unidos.

Montevideo.- El expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo Enrique Iglesias recibe el título de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad Católica del Uruguay, en una ceremonia que contará con la presencia del presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

Islamabad.- Más de doscientas familias de afganos residentes en Islamabad viven a la intemperie en un parque de la capital paquistaní, después de que sus caseros los expulsasen de sus hogares por no tener un visado válido en Pakistán.

Montería (Colombia).- Arranca en la ciudad colombiana de Montería el Rivercity Global Forum, un espacio que reúne a alcaldes de distintas ciudades del mundo y a líderes de organizaciones internacionales para conversar sobre cómo impulsar un desarrollo urbano sostenible en las ciudades que viven de cara a sus ríos.

Tokio.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, realiza una visita de cinco días a Japón durante los que se reunirá con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, y será recibido por los príncipes herederos del país asiático.

Tegucigalpa.- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presenta en Honduras un informe sobre las dinámicas migratorias y de desplazamiento en 2025.

París.- Primer Consejo de Ministros tras la vuelta de las vacaciones del Gobierno francés, que corre el riesgo de desaparecer si, como todo apunta, el Parlamento vota contra la moción de confianza que ha convocado el 8 de septiembre el primer ministro, el centrista François Bayrou.

Ciudad de Panamá.- La descarbonización es uno de los retos de la Organización Marítima Internacional (OMI). Este ente de la ONU reconoce que la implementación de las medidas que impulsa para lograr las cero emisiones netas para el 2050 tienen un costo económico y pide al sector asumirlo tras años de invertir en contaminar el ambiente, como expresó su secretario general, el panameño Arsenio Domínguez.

Santo Domingo.- Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, con la participación de representantes de 21 países de América y Europa.

Venecia.- El Festival de Venecia arranca su 82 edición con el estreno del último trabajo del director italiano Paolo Sorrentino, ‘La Grazia’, en competición por el León de Oro, y celebrando la carrera del realizador alemán Werner Herzog.

Shanghái (China).- Los beneficios de las principales empresas industriales de China cayeron un 1,7 % interanual en los siete primeros meses de 2025, lo que supone una leve moderación de la bajada del primer semestre (-1,8 %), según datos oficiales divulgados este miércoles por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Londres.- Los actores británicos Ben Kingsley y Celia Imrie reflexionan en una entrevista con EFE sobre la vejez, su trayectoria profesional y su amor por la interpretación con motivo del estreno de su próxima película, ‘El Club del Crimen de los Jueves’ (‘The Thursday Murder Club’), donde comparten pantalla con Helen Mirren y Pierce Brosnan, que llega a Netflix este 28 de agosto.

Nueva York (EE.UU.).- El español Carlos Alcaraz, el serbio Novak Djokovic y el alemán Alexander Zverev, tres de los principales candidatos al triunfo en el Abierto de Estados Unidos, disputan este miércoles sus partidos de segunda ronda frente al italiano Mattia Bellucci, el estadounidense Zachary Svajda y el chileno Alejandro Tavilo, respectivamente.

