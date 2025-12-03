Miércoles 3 de diciembre 2025 (08.00 GMT)

Moscú.- El Kremlin rechaza categóricamente las propuestas de paz europeas, mientras el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, espera conocer el contenido de las conversaciones de este martes entre Rusia y EE.UU. en Moscú.

Bruselas.- Los ministros de Exteriores de la OTAN celebran en Bruselas una reunión en la sede de la Alianza en Bruselas mientras continúan los esfuerzos por un plan de paz en Ucrania.

Bruselas.- Declaraciones del ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN.

Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Tegucigalpa.- La incertidumbre continúa en Honduras a la espera de que se conozcan los resultados de las elecciones generales del domingo, en un recuento muy ajustado entre los candidatos de la derecha y que lidera Salvador Nasralla frente a Nasry Asfura, por el que el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el voto.

Bogotá – La diáspora venezolana en Colombia y el equipo de la líder opositora María Corina Machado convocaron en Bogotá la jornada ‘Marcha por la Paz y la Libertad’, con el objetivo de «visibilizar la situación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela».

Santiago de Chile.- Los candidatos a la Presidencia chilena, la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, se enfrentan al primero de los dos debates antes de la segunda vuelta del 14 de diciembre.

Pekín.- El presidente francés, Emmanuel Macron, inicia este miércoles una visita de Estado a China en la que buscará soluciones a los desequilibrios comerciales, tanto con Francia como con la Unión Europea (UE), así como que Pekín oriente a Moscú hacia la paz y a un alto el fuego en Ucrania.

Yakarta/Colombo/Bangkok.- Países del sur y el sudeste de Asia, entre ellos Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, buscan supervivientes en medio de las severas inundaciones que afectan a la región, con alrededor de 1.300 muertos y centenares de desaparecidos, en conjunto, mientras las autoridades continúan evaluando la magnitud de los daños, estimados en pérdidas multimillonarias.

Buenos Aires.- La ciudad de Buenos Aires albergará este jueves la exposición fotográfica ‘Testigos de la historia’, con motivo del 60 aniversario de EFE en Argentina, país que acogió su primera delegación y desde donde se expandió al resto de América.

Seúl.- Corea del Sur celebrará cada 3 de diciembre el aniversario del fallido intento de imponer la ley marcial en el país como su Día de la Soberanía Popular, anunció este miércoles el presidente del país, Lee Jae-myung, en un discurso.

Tokio.- Las fuerzas armadas japonesas continúan con sus ejercicios marítimos Pacific Shield 25, unas maniobras enmarcadas en la iniciativa internacional de Seguridad contra la Proliferación (PSI) contra el tráfico de armas de destrucción masiva, y cuya operación portuaria de este miércoles tiene lugar de forma inusual en la bahía de Tokio y en un momento marcado por las tensiones entre Japón y China a cuenta de Taiwán.

Viena.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) acoge hoy el primer Simposio Internacional sobre la Inteligencia Artificial y la energía nuclear, que será inaugurada por el director general del OIEA, Rafael Grossi, y el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.

Berlín.- El español que fue víctima de un atentado en el Monumento al Holocausto en Berlín en febrero pasado prevé prestar declaración en el proceso que se sigue en la capital germana contra el presunto autor del intento de homicidio, un sirio que tenía en el momento de los hechos 19 años y que actuó supuestamente con motivación islamista y antisemita.

Nueva York.- Este 4 de diciembre se cumple el primer aniversario del asesinato a tiros de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, en Manhattan, un caso ha generado un «fandom» inusual en internet por el sospechoso Luigi Mangione, un joven de 27 que se ha declarado este año inocente de los diversos cargos relacionados con el homicidio.

Los Ángeles (EE.UU.) – El médico Salvador Plasencia, uno de los cinco acusados por la muerte de Matthew Perry en octubre de 2023, conocerá este miércoles la sentencia por los cuatro delitos de distribución de ketamina de los que se declaró culpable y por los que puede ser condenado a un máximo de 40 años de cárcel.

Bruselas.- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, comparece ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.

Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, acude a su comparecencia de control semanal en el Parlamento británico de Westminster.

Bogotá.- El expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998) y líderes sociales del país presentan en Bogotá el «Informe de Reclutamiento Digital: El algoritmo en el conflicto armado», sobre cómo los grupos armados están reclutando a menores de edad a través de TikTok y otras plataformas digitales.

Buenos Aires.- El Congreso argentino alberga la toma de juramento de los 127 nuevos diputados electos en los comicios legislativos del pasado 26 de octubre y que asumirán sus cargos el próximo 10 de diciembre.

Bruselas.- La comisión de Asuntos Jurídicos celebra el primer intercambio de puntos de vista sobre el levantamiento de inmunidad de Luis ‘Alvise’ Pérez por un caso de acoso en redes contra una fiscal valenciana (foto)(vídeo)

El Cairo.- Los egipcios con derecho a voto participan en la votación para repetir las elecciones de la primera fase de los comicios parlamentarios en 19 distritos donde los comicios fueron anulados por «irregularidades». Las elecciones generales en Egipto se celebran en dos etapas en las 27 gobernaciones del país.

Toronto.- Empresarios españoles se reúnen en Toronto (Canadá) para participar en el Foro Empresarial España-Canadá, al que asistirá el ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, y en el que se tratarán las oportunidades de inversión que presenta en estos momentos el país norteamericano.

Cancún.- A pocas semanas de que inicie la temporada invernal de vacaciones, la principal del año, gobierno y los prestadores de servicios se preparan para poner en marcha una serie de estrategias con las que buscan recuperar los niveles de ocupación en Tulum.

Ciudad de México.- Cientos de migrantes que pertenecen a la comunidad LGBTTQ+ que se encuentran en la frontera sur de México, han comenzado a dedicarse al trabajo sexual ante la falta de oportunidades.

Asunción.- Paraguay, con una tasa de 43 nacimientos por cada mil adolescentes de entre 15 y 19 años, encabeza las estadísticas en el Cono Sur de embarazos adolescente, atribuidos, entre otras causas, a abusos sexuales y uniones tempranas forzadas, advirtió el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Belén.- El Ayuntamiento de Belén celebra una rueda de prensa para anunciar el lanzamiento de las celebraciones de Navidad en la ciudad cisjordana por primera vez tras dos años de parón por la ofensiva israelí en Gaza.

Mónaco.- Jermaine Jackson anuncia la creación de un museo dedicado a Michael Jackson en la Costa Azul.

Bogotá.- La banda catalana Love of Lesbian habla en una entrevista con EFE sobre sus 25 años de carrera, su vínculo con el público latinoamericano y los preparativos de su próximo concierto en Bogotá.

Miami – Entrevista con el cantante italiano Eros Ramazzotti, quien busca reconectar con el público latinoamericano con su nuevo disco ‘Una historia importante’, que incluye duetos con el mexicano Carín León, la argentina Lali y la puertorriqueña Kany García.

Roma.- Se presenta en Roma la exposición “DEGAS – MATISSE – PICASSO – RENOIR – VAN GOGH. IMPRESSIONISMO e oltre”, que reúne obras maestras de estos grandes artistas e indaga en el movimiento impresionista.

Montevideo.- Con localidades agotadas en tiempo récord, la artista colombiana Shakira presenta el primero de los dos espectáculos que dará en Montevideo, ciudad a la que regresará a cantar 25 años después de haberlo hecho por última vez.

Nueva York.- El árbol de Navidad del Rockefeller Center, todo un símbolo invernal en Nueva York, llega a la ciudad para inaugurar una temporada navideña que deja cada año miles de turistas y locales llamados por la majestuosidad del ejemplar.

La Paz.- Vendedores informales en Bolivia realizan la tradicional ‘Caravana Navideña’ en donde recorren las principales calles de la ciudad de La Paz con disfraces tradicionales navideños.

Guadalajara (México).- La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara entrega a Fernanda Trías el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz.

Tokio.- La Exposición Internacional de Robots 2025 (iREX2025), considerada como la feria de robots más grande del mundo, llega al Tokyo Big Sight de la capital japonesa del 3 al 6 de diciembre para mostrar la última generación de estas tecnologías.

Tokio.- La organización animalista PETA escenifica una protesta con la instalación de un pollo gigante inflable junto a un Papá Noel en el exterior de una tienda de la franquicia de pollo frito KFC de Tokio, un acto que busca concienciar sobre la crueldad contra estos animales durante las celebraciones navideñas en Japón, donde desde hace años es habitual comer pollo frito en el día de Navidad.

París.- Goya, Murillo, Zurbarán o Ribera cobran luz en el Louvre, con una sala propia totalmente reformada para realzar su importancia de los fondos españoles del siglo XVII del mayor museo del mundo, que abre sus puertas este miércoles.

Los Ángeles.- Alfombra roja de la gala “Mujeres en el Entretenimiento” de The Hollywood Reporter.

Ciudad de Guatemala.- Xelajú MC de Guatemala y Alajuelense de Costa Rica definirán al campeón de la Copa Centroamericana 2025 en el estadio Cementos Progreso. Con la serie igualada 1-1, los Superchivos sueñan con hacer historia.

Sidney.- Por segunda vez en su historia, España está en el sorteo de una Copa del Mundo de rugby, el de Australia 2027. «Los Leones», cuya única participación mundialista data de Gales en 1999, entrarán en el bombo 3 de la ceremonia que tendrá lugar en Sídney a las 10.00 CET y que definirá la fase de grupos.

