Migración irregular en ruta canaria registra caída histórica del 83 % en inicio de 2026

2 minutos

Cracovia (Polonia), 12 mar (EFE).- La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) informó este jueves de que los intentos de entrar de manera irregular en la Unión Europea (UE) a través de las Islas Canarias han descendido un 83 % durante los dos primeros meses de 2026, con 1.215 casos reportados.

Según los datos preliminares de la agencia con sede en Polonia difundidos este jueves, las severas condiciones meteorológicas en las principales rutas migratorias han sido determinantes en esta tendencia a la baja, que se refleja en todas las rutas migratorias.

En términos globales, la Unión Europea registró cerca de 12.000 cruces irregulares entre enero y febrero de este año, lo que representa una reducción del 52 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El descenso más pronunciado se localizó en la ruta de África occidental, la que se dirige hacia Canarias, donde se produjo la mayor caída al menos desde 2009, cuando Frontex comenzó a publicar sus datos, pero otras zonas también mostraron bajadas significativas, como la frontera terrestre oriental (desde Ucrania y Bielorrusia), con un descenso del 80 % (196 detecciones).

En la ruta de los Balcanes occidentales, con 930 casos, también se registró un acusado descenso en el número de intentos de entrada en la UE: un 38 % menos.

Por el contrario, el Mediterráneo central se mantuvo como la ruta más activa y concentró el 30 % de las entradas totales, con 3.395 detecciones efectuadas por Frontex, a pesar de que hubo un 50 % menos de casos que el año pasado.

La ruta del Mediterráneo occidental, que incluye los accesos por el estrecho de Gibraltar, fue la única que registró un incremento y fue testigo de 2.172 llegadas, un 9 % más que entre enero y febrero del año anterior.

Con respecto al perfil de los migrantes, las nacionalidades más frecuentes fueron la afgana, la bangladesí y la argelina.

No obstante, en la ruta de Canarias destacaron por su número los ciudadanos de Gambia, Senegal y Guinea.

Por otra parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que unas 660 personas perdieron la vida en naufragios en el Mediterráneo en los dos primeros meses de 2026. EFE

