Miguel Bernardeau: «‘Querer’ puede servir para abrir un tema en casa que es tabú»

Nerea González

Lille (Francia), 27 mar (EFE).- Aunque el equipo de la serie ‘Querer’ asegura que nunca buscó hacer pedagogía para las víctimas de la violencia machista, a Miguel Bernardeau, uno de sus protagonistas, sí se le han acercado varias mujeres conmocionadas por el impacto de la historia desde su estreno en octubre pasado (Movistar Plus+).

Es señal de que su trabajo «llega», afirma el intérprete de 28 años en una entrevista con EFE durante el festival Séries Mania (celebrado en la ciudad francesa de Lille), y de que a veces la ficción «sirve a las personas para verse reflejadas o abrir un tema de conversación en casa que quizás es bastante tabú».

«De repente, cuando está en la tele, puede perder ese peso», reflexiona Bernardeau, en vísperas de que se anuncie si la ficción creada por Eduard Sola y dirigida por Alauda Ruiz de Azúa logrará alzarse con la victoria en la categoría de mejor serie internacional.

El actor que saltó a la fama con ‘Élite’ asegura que este papel fue para él una suerte de primera vez, porque nunca había trabajado en una historia con tanta profundidad, ni tampoco interpretado un personaje que le superase tanto en edad.

También porque al leer el guion le tocó «en un lugar distinto», explica, y de hecho la primera vez que vio la serie, en el Kursaal durante el Festival de San Sebastián, recuerda que no pudo «parar de llorar».

A día de hoy, sin embargo, «aún le cuesta hablar» de lo que significó para él interpretar al hijo mayor de Miren (Nagore Aranburu), la esposa que un día abandona el domicilio familiar y denuncia a su marido (Pedro Casablanc) por haberla estado violando durante sus treinta años de matrimonio.

«Me cuesta ser completamente transparente con eso, sobre cómo he vivido eso (…) Sí que sé que muchas veces llegaba a casa y no me sentía como en otros rodajes. No sentía que había hecho un trabajo o sentía que había trabajado, pero de otra forma. Estaba muy revuelto constantemente», admite, aunque cree que eso «ayuda mucho al personaje», que también vive convulsionado.

Bernardeau tuvo que trabajar mucho, por ejemplo, en cómo mirar a su madre de ficción como si pensase que está «loca», ya que su relación con la auténtica (la actriz Ana Duato) lo es «todo» para él, a diferencia de lo que ocurre con su personaje, ubicado lealmente del lado de su padre casi toda la serie.

No todo vale en un matrimonio

Por todos esos contrastes y por los miles de matices que puede tener la violencia dentro de una familia, Bernardeau asegura que le hubiera gustado tener algún «coloquio» con espectadores, para poder charlar sobre sus impresiones de la serie.

«Puede enseñarnos muchas cosas, pero no deja de ser una ficción, y por ello creo que hay que tratarlo con cuidado», considera por su parte la actriz Loreto Mauleón, que en ‘Querer’ da vida a la abogada de la protagonista.

«No operamos a corazón abierto, no cambiamos una vida, pero podemos ayudar con las historias a tomar un poco un poco de conciencia. Y sí que es verdad que eso creo que sí, que lo hemos notado», matiza en declaraciones a EFE.

La actriz burgalesa apunta que, en cualquier caso, es «interesante» ver las diferentes formas que la gente tiene de reaccionar ante el contenido, porque a ella se le han acercado también hombres, de la misma edad que el marido maltratador de Miren, que le echaban en cara que la serie era demasiado dura.

«Y dices guau, a lo mejor no le ha llegado todavía. O no que no le haya llegado, sino que todavía no está en ese lugar de entender», opina Mauleón.

Es señal de que el pacto de que todo vale en un matrimonio solo está empezando a romperse, opina el creador y guionista de la serie, Eduard Sola, quien también ejerció de embajador de ‘Querer’ de prensa en Lille este jueves.

Él confiesa que lo ha vivido en su propia casa en cierto modo, cuando su abuela contaba con «horror» su noche de bodas y todo el mundo se lo tomaba como una especie de broma. Solo ahora entiende, dice, que eso «tiene un nombre, violación».

«No hay cárceles para meter a todos los hombres ni todos los hijos, pero sí hay suficientes escuelas», dijo Sola citando un pasaje de la serie. EFE

