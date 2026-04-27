Milán cierra plana (0,04 %) por el estancamiento del diálogo entre EE.UU. e Irán

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Roma, 27 abr (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes ligeramente en positivo y su índice selectivo FTSE MIB avanzó apenas un 0,04 %, hasta los 47.673,91 puntos, por el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y el repunte en el precio del petróleo brent.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share aumentó un 0,05 % hasta los 50.144,90 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 344 millones de acciones por un valor de unos 2.745 millones de euros (unos 3.219 millones de dólares al cambio).

El mercado milanés reaccionó con cautela a las declaraciones del portavoz parlamentario iraní, Ebrahim Rezai, quien afirmó que EE.UU. deberá aceptar sus condiciones ante la presión internacional por el bloqueo del paso estratégico, un escenario que impulsó el brent por encima de los 108 dólares.

Los títulos que registraron más ganancias estuvieron encabezados por la firma de servicios petrolíferos Saipem, que subió un 4,27 %, seguida de la entidad financiera BPER Banca (1,94 %), el grupo bancario Banca Mediolanum (1,78 %), la marca de moda de lujo Moncler (1,63 %) y la plataforma de pagos digitales Nexi (1,52 %).

Por el contrario, los títulos con pérdidas fueron liderados por la aeroespacial Avio, que cayó un 4,53 %, seguida de la tecnológica STMicroelectronics (-2,34 %), el fabricante de cables y sistemas de energía Prysmian (-2,24 %), el constructor de automóviles deportivos Ferrari (-1,15 %) y la gestora de activos Azimut (-0,70 %). EFE

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