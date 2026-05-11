Milán sube un 0,76 % impulsada por el petróleo y pendiente de Irán y Ucrania

1 minuto

Roma, 11 may (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,76 % hasta los 49.664,95 puntos, gracias al empuje de los valores energéticos, que reaccionaron al alza ante el estancamiento de las negociaciones entre EE.UU. e Irán.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share aumentó un 0,66 % hasta los 52.201,35 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 486 millones de acciones por un valor de unos 4.165 millones de euros (unos 4.906 millones de dólares).

Al fuerte avance de los valores energéticos se sumó el buen comportamiento del sector biotecnológico y el optimismo por la temporada de resultados trimestrales.

Sin embargo, el sector de la defensa sufrió fuertes ventas ante las expectativas de una posible mediación en la guerra en Ucrania, después de que el Kremlin se mostrara abierto a una mediación.

Los títulos que registraron más ganancias estuvieron encabezados por la biotecnológica Diasorin, que subió un 5,54 %, seguida de la compañía de infraestructuras energéticas Prysmian (3,19 %), la firma de servicios petrolíferos Saipem (3,04 %), la energética Eni (3,03 %) y la eléctrica Enel (2,68 %).

Por el contrario, los títulos con pérdidas fueron encabezados por la aeroespacial Avio, que cayó un 5,69 %, seguida de la marca de moda de lujo Moncler (-4,99 %), el gigante de defensa Leonardo (-3,48 %), la firma textil de lujo Brunello Cucinelli (-3,31 %) y el fabricante de automóviles deportivos Ferrari (-2,90 %). EFE

mla/gsm/pcc