Milán sube un 1,15 % tras petición de EE.UU. y China de normalizar el estrecho de Ormuz

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Roma, 14 may (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 1,15 % hasta los 50.050,27 puntos, tras el llamamiento de los presidentes de EE.UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, para que se normalice el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share aumentó un 1,19 % hasta los 52.624,91 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 674 millones de acciones por un valor de unos 3.577 millones de euros (unos 4.177 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés reaccionó con optimismo ante la moderada caída del precio del barril de crudo Brent y el anuncio de la Casa Blanca de que Trump y Xi coincidieron en su reunión en Pekín en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz al paso de hidrocarburos sin cobrar derechos de paso.

Los títulos que registraron más ganancias estuvieron encabezados por la compañía tecnológica STMicroelectronics, que subió un 5,41 %, seguida por el grupo automovilístico Stellantis (3,54 %), las entidades bancarias Banca Mediolanum (2,84 %) e Intesa Sanpaolo (1,96 %), además del fabricante de audífonos Amplifon (1,92 %).

Por el contrario, los valores con pérdidas fueron liderados por la constructora naval Fincantieri, que cayó un 1,64 %, seguido por los laboratorios Diasorin (-1,53 %), la gasista Snam (-1,00 %), la siderúrgica Tenaris (-0,81 %) y la red de cobros Nexi (-0,47 %). EFE

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