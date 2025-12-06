Milei asistirá a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado en Oslo

Buenos Aires, 6 dic (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, asistirá el próximo 10 de diciembre en Oslo a la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado.

«La Argentina está del lado correcto de la historia. En el lugar donde nunca debimos salir. A favor de la paz y la libertad», expresó este sábado el subsecretario de Prensa del Gobierno de Milei, al confirmar la presencia del mandatario en la ceremonia.

Machado fue galardonada «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia», según anunció el Comité Nobel el pasado 10 de octubre.

La ceremonia, según confirmó el Instituto Nobel noruego, contará con la presencia de Machado, sin dar detalles por razones de seguridad, puesto que vive en la clandestinidad en Venezuela.

Argentina y Venezuela mantienen un fuerte enfrentamiento político desde la llegada de Milei a la Presidencia del país suramericano en diciembre de 2023.

La última crisis se desató el 8 de diciembre del año pasado, cuando el gendarme argentino Nahuel Gallo fue detenido tras su ingreso a Venezuela y acusado de espionaje, un caso que generó una fuerte reacción por parte del Gobierno de Milei.

A poco de cumplirse un año de su detención, la senadora y exministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich aseguró que lo devolverá al país: “No hemos dejado ni un solo día de trabajar para ver cómo traer a Nahuel Gallo. No podemos dar detalles, pero lo vamos a traer”.

Las declaraciones de Bullrich coincidieron con un pedido de Argentina ante la Corte Penal Internacional (CPI) de que actúe de inmediato ante el «deterioro» de la situación en Venezuela, que respondió acusando a Buenos Aires de erigirse en un “falso defensor de derechos humanos”, en un cruce de declaraciones que tensó la apertura de la Asamblea de Estados Parte del tribunal en La Haya. EFE

