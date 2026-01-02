Milei busca conformar un bloque regional contra el socialismo

El presidente argentino, Javier Milei, dijo que está trabajando junto a otros países latinoamericanos en la conformación de un nuevo bloque para «abrazar las ideas de la libertad» y enfrentar «al cáncer del socialismo», en una entrevista con CNN.

«Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de diez países que estamos trabajando y que vamos a seguir avanzando», dijo el mandatario ultraliberal sin detallar los países, en el adelanto de una entrevista emitido el miércoles.

Milei dijo que el bloque enfrentará «al cáncer del socialismo en sus distintas versiones, ya sea el socialismo del siglo XXI o el woke».

Consultado por los recientes triunfos de candidatos presidenciales de derecha o centroderecha en Sudamérica como José Kast en Chile, Rodrigo Paz en Bolivia o Daniel Noboa en Ecuador, el presidente argentino señaló: «Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa».

Aunque no especificó el grupo de países de este nuevo bloque, Milei se ha mostrado afín a otros presidentes de la región como Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador) y el recientemente electo Nasry Asfura (Honduras).

Además, por fuera de la región, ha expresado en múltiples ocasiones su voluntad de conformar alianzas con mandatarios como Donald Trump (Estados Unidos), Benjamin Netanyahu (Israel), Viktor Orbán (Hungría) y Giorgia Meloni (Italia).

Durante la visita de Meloni a Argentina en noviembre de 2024, Milei manifestó su intención de crear «una alianza de naciones libres, unidas en contra de la tiranía y la miseria».

Milei tiene previsto participar en el Foro Económico Mundial que se celebrará entre el 19 y el 23 de enero en Davos.

