Milei confirma su asistencia a la investidura de Kast como presidente de Chile

1 minuto

Buenos Aires, 6 mar (EFE).- El presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, asistirá el próximo miércoles a la ceremonia de investidura del también ultraderechista José Antonio Kast como presidente de Chile, confirmaron este viernes fuentes del Gobierno argentino.

De acuerdo a la agenda oficial, Milei, que este viernes emprenderá una nueva visita a Estados Unidos, volará en la noche del martes desde Nueva York a Santiago de Chile.

El miércoles Milei asistirá a la ceremonia de traspaso de mando del progresista Gabriel Boric a Kast, que se realizará en el Congreso de Chile, en la ciudad de Valparaíso.

En la tarde del mismo miércoles Milei regresará a Argentina.

Dos días después de ser elegido como presidente en la segunda vuelta electoral celebrada el 14 de diciembre pasado, Kast viajó a Buenos Aires para reunirse con Milei, quien le felicitó por su triunfo.

En aquel encuentro en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, Milei y Kast se comprometieron a dar un «renovado impulso» a la relación bilateral y a aunar posiciones en los asuntos regionales y globales. EFE

nk/psh