Milei defiende su política económica ante críticas por alta volatilidad de las tasas

Buenos Aires, 21 ago (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, defendió este jueves la política monetaria y cambiaria de su Gobierno ante las críticas por la alta volatilidad de las tasas de interés registrada en las últimas semanas.

Al disertar en un encuentro del Council of Americas en Buenos Aires, Milei resaltó la importancia de la «dura política monetaria» que aplica su Gobierno y enfatizó que no se deja llevar por «los cantos de sirena que piden emisión monetaria para que alguien esté tranquilo con la tasa de interés».

Según Milei, hay sectores políticos de la oposición que buscan desestabilizar la economía de cara a las elecciones legislativas de octubre próximo en Argentina, promoviendo una mayor demanda de dólares.

En las últimos meses hubo mayor tensión en el mercado cambiario, aunque los expertos vinculan las causas de este fenómeno no tanto a factores electorales sino a medidas adoptadas por el propio Gobierno.

Concretamente, el sistema financiero se vio alterado en julio por la decisión del Gobierno de desactivar las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), que eran el instrumento usado por el Banco Central para absorber la liquidez de pesos argentinos entre entidades bancarias y evitar que el exceso de pesos se derive a la compra de dólares.

A partir de esa decisión, el Tesoro intentó absorber la liquidez de pesos mediante la colocación de otros instrumentos de deuda entre los bancos, pero lo logró solo parcialmente y convalidando mayores tasas de interés.

La volatilidad en las tasas fue cuestionada por algunas consultoras privadas, por el sector bancario y por empresarios que advierten sobre un encarecimiento del crédito.

«¿A dónde quieren la tasa de interés? ¿Qué creen, pueden tener una tasa de interés de condiciones normales y de presión y temperatura cuando del otro lado tienen los que quieren romper todo el país? Imposible. Así que menos llanto por la volatilidad de la tasa que bastante, que estamos llevando sin sobresalto toda la economía», sostuvo Milei.

En medio de las tensiones financieras, en julio el precio del dólar estadounidense acumuló un alza del 13,5 % en el mercado de divisas argentino.

Milei dijo este jueves que, «a pesar de los constantes intentos de desestabilización vía el tipo de cambio», no se produjo un traspaso del salto en el tipo de cambio a los precios de la economía real gracias al «torniquete» monetario aplicado por el Gobierno.

El presidente también defendió su política de superávit fiscal y afirmó que mantener el equilibrio en las cuentas públicas asegura de por sí un crecimiento de la economía del 4 % anual.

Milei sostuvo que se puede lograr una tasa de crecimiento económico aún mayor si se avanza con reformas estructurales y de apertura económica.

«De hecho, si fuera del 6 %, en diez u once años estaríamos duplicando el PBI, pero en 22 años lo estaríamos multiplicando por 4 y estaríamos ya en niveles propios de una potencia. Es decir, no está tan lejos, sólo se trata de hacer las cosas bien», afirmó. EFE

