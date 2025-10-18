Milei emprende la recta final de la campaña con actos en dos provincias opositoras

Buenos Aires, 18 oct (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, emprendió este sábado la recta final de la campaña para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre con actos en dos provincias opositoras ubicadas al norte del país.

Milei hizo sábado un recorrido por la ciudad de Santiago del Estero, junto a la secretaria general de la presidencia, su hermana Karina Milei, y los candidatos locales que el 26 de octubre competirán en las urnas por el partido oficialista, el ultraderechista La Libertad Avanza (LLA).

Megáfono en mano, el mandatario dijo: “Tenemos que tomar conciencia de que estamos en un momento bisagra, donde seguimos avanzando con las ideas de la libertad o regresamos a la barbarie kirchnerista».

Además, apuntó contra la máxima referente del peronismo, la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), quien cumple desde el pasado 17 de junio una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en su domicilio.

“Mientras la líder de ellos anda en tobillera (electrónica), a nosotros nos respetan en el mundo”, afirmó.

En Santiago del Estero, el candidato peronista superó por más de 42 puntos a Milei en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2023. Ganar votantes allí puede resultar determinante para el resultado nacional de LLA.

Esta tarde, la comitiva presidencial se presentará en Tucumán, una provincia gobernada por el peronista Osvaldo Jaldo, candidato a diputado nacional en los próximos comicios, quien este viernes celebró los 80 años de nacimiento del movimiento de Juan Domingo Perón con un acto multitudinario.

Milei retomó la campaña electoral este viernes, tras su viaje a Estados Unidos, con un recorrido en una localidad de la provincia de Buenos Aires, en donde se presentó con Diego Santilli y Karen Reichardt, primeros candidatos en la lista después de que José Luis Espert diera de baja su candidatura por supuestas vinculaciones con el narcotráfico.

La actividad se llevó a cabo con una moderada concurrencia y un gran operativo de seguridad, y registró algunos empujones entre simpatizantes de LLA y manifestantes opositores que se hicieron presentes en el lugar.

Con crecientes niveles de desaprobación popular a su gestión, Milei viene de sufrir el pasado 7 de septiembre una dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina y en la que se impuso el peronismo.

Los comicios de octubre no solo revelarán qué grado de apoyo le da la ciudadanía al Gobierno de Milei sino que, además, definirán cuántos escaños parlamentarias obtendrá el oficialismo para sacar adelante reformas estructurales.

El pasado martes, durante una reunión con su homólogo argentino, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que si LLA pierde estas elecciones, su país retirará el apoyo financiero que está intentando contener la devaluación del peso argentino en la previa de los comicios. EFE

