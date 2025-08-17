The Swiss voice in the world since 1935

Milei encabeza homenaje a prócer argentino José de San Martín en aniversario de su muerte

Buenos Aires, 17 ago (EFE).- El presidente Javier Milei encabezó este domingo un homenaje a José de San Martín, máxima figura de la independencia de Argentina fallecido hace exactamente 175 años, en el Regimiento de Granaderos, instalación militar de Buenos Aires, en la que se codeó con soldados y oficiales de la histórica unidad de caballería fundada por el prócer en 1812.

En la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, sitio del mausoleo de San Martín, Luis Petri, ministro de Defensa argentino, participó este domingo como representante del Gobierno de una ceremonia dedicada al ‘Libertador’ junto a los jefes de las Fuerzas Armadas.

Los tradicionales actos de homenaje al general independentista nacido en 1778 y fallecido en 1850 se extendieron en varias localidades del país.

La vocería presidencial de Milei compartió imágenes de su encuentro con los Granaderos, unidad militar del Ejército encargada de la custodia presidencial desde principios del siglo pasado.

En las últimas horas del sábado por la noche, el cuartel de los Granaderos en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, fue escenario de una ceremonia en la que participaron decenas de militares.

Por su parte, la cuenta oficial de la red social X del mandatario difundió un video en el que Milei y su ministro Petri, vestidos con uniformes militares camuflados, cantaron el himno nacional argentino y la Marcha de San Lorenzo -canción que recuerda un triunfo militar de San Martín- al son de la fanfarria de los Granaderos.

En ese video, Milei figura estrechando sus manos y tomándose fotos con soldados, oficiales e integrantes del Regimiento, en tono distendido.

Por su parte, el ministro de Defensa Petri incluyó en su agenda del domingo la participación en el homenaje en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, frente a la Plaza de Mayo, el lugar donde descansan los restos del prócer.

Petri se mostró junto a altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en el mismo día en que se confirmó su candidatura como diputado nacional por el oficialismo nacional en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. EFE

