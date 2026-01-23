Milei no ha derogado la Ley de Manejo del Fuego, aunque el oficialismo propone modificarla

Bogotá, 22 ene (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, no ha derogado la Ley de Manejo del Fuego, pese a que mensajes en redes sociales así lo afirman, señalando que su desactivación ha supuesto graves consecuencias en la gestión de los incendios forestales en la región de la Patagonia de Argentina.

Usuarios en redes sociales como X, Facebook e Instagram comparten mensajes que afirman lo siguiente: «Este gobierno derogó la Ley de manejo del fuego, son cómplices de lo que está pasando (sic)».

«La falta de fondos para la prevención, equipo de combate contra incendios y guardabosques, tampoco es casualidad», añadió otro internauta que también difudió la afirmación.

Este mensaje circula a raíz de los incendios forestales en la Patagonia argentina, que comenzaron en los últimos días de 2025 y han afectado más de 20.000 hectáreas de territorio patagónico, según informó la Agencia EFE.

HECHOS: El Gobierno de Milei no derogó la Ley de Manejo del Fuego, como lo demuestra la ausencia de una notificación oficial que anuncie dicha derogación, aunque el oficialismo sí ha propuesto realizarle diferentes cambios. Hasta el cierre de esta edición, ningún medio de comunicación ha informado sobre modificaciones a esta normativa. La Ley continúa vigente

En primer lugar, un rastreo en el sitio web del Gobierno de Argentina y en la sección Legislación y avisos oficiales del Boletín Oficial de la República Argentina no arrojó ningún resultado que anuncie la derogación de la Ley 26.815, comúnmente conocida como Ley de Manejo del Fuego.

Esta normativa contempla una serie de prohibiciones aplicadas a bosques nativos o implantados, áreas naturales debidamente reconocidas y humedales que sufran incendios.

Esta legislación, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, impide durante 60 años cualquier cambio de uso que implique reconvertir el terreno antes de la quema, especialmente con fines inmobiliarios o agropecuarios intensivos.

La prohibición también aplica por un período de 30 años a «zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales» y a las áreas donde las edificaciones se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural.

Asimismo, una búsqueda avanzada en línea comprueba que ningún medio de comunicación fiable, incluida la Agencia EFE, ha informado sobre la derogación de dicha ley. Intenciones de modificarla

No obstante, el oficialismo sí ha manifestado intenciones de modificar la Ley de Manejo del Fuego, tal y como lo prueba un documento presentado en diciembre de 2025 por el Consejo de Mayo, un órgano consultivo que asesora a Milei.

Este documento propone eliminar los artículos que limitan el cambio de uso entre 30 y 60 años en campos afectados por incendios forestales, una modificación que no contempla derogar en su totalidad la Ley de Manejo del Fuego. Incendios en la Patagonia argentina

Mientras este engaño circula, las llamas continúan activas en zonas como Puerto Patriada, donde el incendio recobró intensidad producto de temperaturas que este martes alcanzaron los 34 °C, llegando a áreas de bosque nativo que estaban intactas, según informó EFE.

EFE Verifica ya ha desmentido otros mensajes desinformadores relacionados con la Patagonia como una supuesta promesa de José Antonio Kast, presidente electo de Chile, de otorgar subsidios a israelíes en la Patagonia.

En definitiva, el Gobierno de Milei no ha derogado la Ley de Manejo del Fuego, como lo demuestra la ausencia de cualquier norma oficial que así lo indique. Además, ningún medio de comunicación ha informado sobre algo similar. EFE

