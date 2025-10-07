Milei ordena cumplir con la extradición a EE.UU. del empresario acusado por narcotráfico

Buenos Aires, 7 oct (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, ordenó este martes dar cumplimiento a una decisión de la Corte Suprema que habilitó la extradición a los Estados Unidos de Federico Andrés ‘Fred’ Machado, un empresario argentino acusado de narcotráfico y fraude, informaron fuentes oficiales.

Según informó el Gobierno argentino en un comunicado, Milei instruyó a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete de Ministros «a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la ley».

Este martes, la Corte Suprema de Argentina declaró procedente la extradición de Machado a los Estados Unidos, para que el ciudadano argentino sea juzgado por una serie de delitos que incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.

De acuerdo a las leyes argentinas, es el presidente quien tiene la decisión final sobre conceder o denegar una extradición.

«Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado, para desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como trasnacional», aseguró el Gobierno argentino en su comunicado.

Machado fue detenido en abril de 2021 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Neuquén, una provincia del suroeste argentino, por pedido de un tribunal de Texas (Estados Unidos).

El juez federal Gustavo Villanueva ordenó su prisión preventiva bajo arresto domiciliario en la sureña ciudad de Viedma mientras se tramitaba su extradición.

Desde 2023 el expediente se encontraba en manos de la Corte Suprema de Justicia, que tardó más de dos años en resolverlo.

El abogado del empresario, Francisco Oneto -también abogado personal de Javier Milei-, presentó múltiples recursos que lograron demorar el avance del caso.

El nombre de Machado volvió a la escena pública hace una semana por sus vínculos con el diputado oficialista José Luis Espert, quien, en medio del escándalo, decidió el pasado domingo renunciar a su candidatura a diputado para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Machado confirmó este martes en una entrevista con Radio Rivadavia haber financiado en 2019 la campaña presidencial de Espert.

El diputado ultraderechista ha admitido que cobró 200.000 dólares por un trabajo de asesoramiento como economista de una empresa minera ligada a Machado, y ha asegurado que recién en abril de 2021 se enteró, a través de los medios, de que la Justicia de los Estados Unidos había emitido una orden de captura internacional contra Machado. EFE

