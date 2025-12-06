Milei presenta los aviones F-16 y asegura que los argentinos «estarán más seguros»

Buenos Aires, 6 dic (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, presentó este sábado los primeros seis aviones de combate F-16, comprados por el país sudamericano a Dinamarca, en un acto oficial celebrado en la provincia de Córdoba y aseguró: «A partir de hoy, todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguro».

«Después de una ansiosa espera, tengo finalmente atrás mío los primeros seis aviones de combate de F-16. Con esta importante inversión en armamento militar vamos a robustecer sustancialmente nuestra fuerza aérea», dijo Milei después de que los aviones aterrizaran en sus asignadas en el Área Material de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.

Según detalló el Ministerio de Defensa las aeronaves poseen un «avanzado sistema de guerra electrónica y un paquete de armamento sin igual», que les confiere una capacidad multiuso que va desde la defensa antiaérea, la supresión de defensas aéreas enemigas, el ataque marítimo, el apoyo aéreo cercano, la designación dinámica de objetivos, además de funciones de vigilancia y reconocimiento.

El presidente llamó a los aviones «ángeles protectores» y aseguró que a partir de este sábado cada uno de los argentinos «estará un poco más seguro».

«Es hora de volver a discutir el verdadero significado de la palabra soberanía. No hay soberanía sin prosperidad económica y sin capacidades militares para defender esa prosperidad alcanzada», expresó Milei.

El mandatario subió a la cabina de las aeronaves para ser fotografiado junto al ministro de Defensa saliente, Luis Petri -quien asumirá en los próximos días una banca en el Senado Argentino-, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el brigadier mayor Gustavo Javier Valverde.

En su discurso, el presidente destacó el rol de las fuerzas armadas y celebró la designación del teniente general Carlos Presti en el Ministerio de Defensa, el primer militar en ocupar la cabeza de la cartera desde la democracia, quien asumirá en su cargo en los próximos días.

«La designación del nuevo ministro se basa en su idoneidad para el cargo. Y, lógicamente, quien más sabe de defensa nacional es un militar», dijo Milei y describió a Presti como «un hombre de disciplina, entrega y coraje, que juró defender con su propia vida la tierra que lo vio nacer».

Los seis aviones despegaron desde la Base Aérea Skrydstrup, en Dinamarca, e hicieron una parada de abastecimiento en la Base Aérea de Zaragoza (España), desde donde prosiguieron su viaje rumbo a Brasil, para otra escala técnica.

Los F-16 Ingresaron a territorio argentino el viernes por la tarde piloteados por efectivos de la Fuerza Aérea Argentina y fueron recibidos, en la provincia de Córdoba, por Petri.

Vuelo rasante sobre Buenos Aires

Esta mañana llevaron a cabo un vuelo rasante sobre el centro de la ciudad de Buenos Aires.

Alineados en forma de rombo, sobrevolaron dos veces el Obelisco, el monumento más famoso del país, donde un grupo de 500 personas celebraron al grito de «¡Argentina!», y también fueron vistos desde la plaza de la sede nacional del Ejecutivo y desde la costanera del Río de la Plata.

En abril de 2024, el Gobierno de Javier Milei firmó con Dinamarca un acuerdo para comprar 24 aviones de combate F-16 con el objetivo de que Argentina recupere la capacidad de interceptación supersónica.

Según la resolución por la que se aprobó hacer la compra, el valor de la operación asciende a 301,2 millones de dólares a pagar en cinco cuotas anuales.

El Gobierno planea que estos aviones F-16 constituyan la columna vertebral del sistema de defensa aérea de Argentina, tarea que durante unos 40 años desempeñaron los aviones Mirage hasta su desprogramación a finales de 2015.

En diciembre de 2024, Argentina firmó un acuerdo con los Estados Unidos -país que el Gobierno de Milei considera, junto con Israel, su principal aliado en materia de política exterior- por el que el país suramericano accederá a tecnología avanzada en comunicaciones, equipos y armamento para el programa F-16. EFE

