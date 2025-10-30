Milei se reúne con expresidente Macri para sellar alianza tras victoria electoral



Buenos Aires, 30 oct (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, se reunirá este viernes con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) en la residencia presidencial, con el objetivo de ratificar el respaldo que el líder de Propuesta Republicana (PRO) dará al Gobierno de ultraderecha, tras la victoria oficialista en las elecciones legislativas del domingo.

Durante una charla que Macri ofreció este jueves en Chile, reveló que mantiene diálogo con Milei y sobre el encuentro dijo: “Me invitó de vuelta a comer unas milanesas. Él acepta que yo vaya y le diga lo que pienso”.

El encuentro se producirá un día después de la reunión que el presidente mantendrá en la Casa Rosada con los gobernadores, y tras el respaldo público que recibió desde Estados Unidos, donde el secretario del Tesoro, Scott Bessent, felicitó al mandatario por su “histórica victoria” en las elecciones legislativas y adelantó que “volverá a visitar Argentina muy pronto”

Macri ratificó su apoyo al rumbo económico del Gobierno: «Milei y su equipo desarmaron una bomba que hubiera llevado la pobreza al 80 o 90 % y evitaron una crisis terminal. Pero ahora deben cerrar la brecha entre lo que propuso y su capacidad de implementación”.

El exmandatario consideró que Milei “tiene una segunda oportunidad” tras el respaldo electoral y remarcó: “Hay que ver si va a aprovechar esta oportunidad, porque es difícil que en la vida te den dos. Y él las ha tenido, así que alguna estrella tiene este hombre”.

Sobre el futuro de su espacio, Macri afirmó: “El PRO está más vivo que nunca y tiene 400 dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en 2027”.

Añadió: “Hoy la prioridad es apoyar ideas, y las ideas que impulsa el señor Milei son las correctas”. EFE

