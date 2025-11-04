Milei vuelve a Estados Unidos tras su contundente triunfo electoral con respaldo de Trump

3 minutos

Buenos Aires, 4 nov (EFE) .– El presidente argentino, Javier Milei, partirá este miércoles a Estados Unidos para participar en el ‘America Business Forum’ de Miami, en su primera visita a ese país tras el triunfo electoral de su partido, La Libertad Avanza, en unos comicios legislativos en los que contó con el respaldo explícito de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El mandatario partirá desde Buenos Aires el miércoles por la tarde, después de tomar juramento al nuevo jefe de Gabinete ministros, Manuel Adorni, quien asumirá en reemplazo de Guillermo Francos, como parte de la renovación del Ejecutivo, que sufrió en los últimos días una serie de renuncias.

El viaje de Milei fue confirmado por fuentes oficiales, que no brindaron hasta el momento detalles sobre su agenda ni precisiones sobre su fecha de regreso pero informaron que estará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según la prensa local, la llegada de Milei a los Estados Unidos está prevista para el miércoles a las 21:00 hora de Miami (02:00 GMT del jueves).

El mandatario argentino se perdería así la primera jornada del ‘America Business Forum’, evento que se desarrollará los días 6 y 7 de noviembre en el Kaseya Center de Miami. Debido a esto, no coincidirá con las exposiciones de Trump ni del futbolista argentino Lionel Messi, ambas previstas para el miércoles.

Milei tiene previsto disertar el jueves en el foro, a las 15.45 hora de Miami (20:45 GMT).

El evento reunirá además a figuras como la líder opositora venezolana María Corina Machado, el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; y Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio.

Tras su participación en el foro, el presidente argentino tiene previstas, según la prensa local, una serie de reuniones con empresarios e inversores.

El viaje será el decimocuarto de Milei a Estados Unidos desde su asunción en diciembre de 2023 y el séptimo en lo que va de 2025.

Su visita anterior fue a mediados de octubre, cuando se reunió con Trump en la Casa Blanca y recibió su respaldo político y económico antes de los comicios legislativos del pasado 26 de octubre en los que su partido, La Libertad Avanza, obtuvo más del 40 % de los votos y fortaleció así su presencia en ambas cámaras del Congreso.

El gesto más importante de Washington fue un acuerdo de ‘swap’ de intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares entre ambos países y la compra de pesos, dos medidas que contribuyeron a contener las presiones cambiarias que enfrentaba el Gobierno de Milei en la antesala de los comicios.

Tras la victoria electoral, los mercados argentinos reaccionaron al alza y el riesgo país pasó de los 1.024 puntos registrados el viernes previo a los comicios hasta ubicarse este martes en 670.

La reestructuración de su gabinete posterior a las elecciones incluye, además de la designación de Adorni en reemplazo de Francos, el nombramiento del exsecretario de Finanzas Pablo Quirno como canciller en lugar de Gerardo Werthein, y del diputado electo Diego Santilli como ministro del Interior, en sustitución de Lisandro Catalán. EFE

