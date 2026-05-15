Miles de mineros paralizan La Paz y chocan con policías en una protesta contra el gobierno boliviano

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Miles de mineros en Bolivia paralizaron este jueves el centro de la ciudad de La Paz y se enfrentaron con la policía, en una protesta para exigir la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz en medio de una grave crisis económica.

Entre explosiones y olor a pólvora, los mineros con sus cascos marcharon desde la vecina ciudad de El Alto hacia la sede de gobierno en La Paz entonando el lema «¡Que renuncie!».

Al llegar a las cercanías del Palacio de Gobierno, se enfrentaron con hondas y fuertes detonaciones a agentes policiales, que utilizaron gases lacrimógenos, constató la AFP.

Los mineros aseguran que su sector necesita abastecimiento de combustibles, ampliación de áreas mineras, explosivos y dólares, pero que no han sido escuchados por la gestión de Paz, en el poder desde noviembre.

«Pedimos la renuncia de este gobierno incapaz (…), el diálogo ya se ha agotado», dijo a la AFP Luis Apaza, un minero que llegó desde la provincia de Inquisivi, a unos 270 kilómetros de La Paz.

En las últimas semanas el gobierno enfrenta un clima de protestas organizadas por distintos sectores además de los mineros, como obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas, con reclamos desde aumentos salariales hasta la no privatización de empresas públicas.

Este jueves, la Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande del país, anunció también la radicalización de sus demandas.

«Ya se ha dejado de lado el tema de pliegos, peticiones sectoriales. Acá hay un pedido único de parte del pueblo movilizado, que es el alejamiento y la renuncia del presidente», dijo en conferencia de prensa Mario Argollo, máximo representante de la COB.

Casi todos las carreteras de acceso a la ciudad altiplánica han sido cortadas por manifestantes. La estatal Administradora Boliviana de Carreteras reporta al menos 24 puntos de bloqueo en autopistas del departamento de La Paz.

Bolivia atraviesa una dura crisis económica, derivada de la escasez de dólares. La inflación interanual en abril fue de 14%.

bur-gta/mar