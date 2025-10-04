The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Miles de opositores se manifiestan en Tiflis para exigir la dimisión del Gobierno

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Tiflis, 4 oct (EFE).- Miles de manifestantes se congregaron este sábado en el centro de la capital georgiana para la exigir la dimisión del Gobierno, protesta que coincide con la celebración de elecciones municipales el país, boicoteadas por la oposición

Banderas de Georgia, la Unión Europea y Ucrania ondean agitadas por los manifestantes que prácticamente copan la Plaza de la Libertad, frente al Ayuntamiento y que ha cortado el tráfico en la avenida Rustaveli, la principal de la ciudad.

«La banda de Sueño Georgiano (el partido gobernante) debe largarse», rezan algunas de las pancartas que portan los opositores, algunos de ellos enmascarados.

Las autoridades desplegaron un gran dispositivo policial para preservar el orden público y advirtieron de los agentes harán uso de todas las atribuciones que le confiere la ley para cumplir ese cometido.

«Este gobierno es ilegítimo, no puede impedir la voluntad del pueblo», dijo a la prensa la presidenta de Movimiento Nacional Unido (MNU), Tinatin Bokuchava, una de las organizadoras del mitin

A su vez, el cantante de ópera Paata Burchuladze, líder del movimiento Avenida Rustaveli, declaró que el mitin de hoy es una «asamblea popular a la que deber ser traspasado el poder».

«El Gobierno de los usurpadores debe largarse» añadió el artista, que subrayó que el fundador y actual presidente honorario del Sueño Georgiano, el multimillonario Bidzina Ivanishvili, debe marcharse del país.

Burchaladze negó legitimidad a los comicios que celebra hoy el país y subrayó que «las verdaderas elecciones tienen lugar en la calle».

Según la Comisión Electoral Central, la jornada de votación, que concluye a las 20.00 hora local (GMT+4), transcurre con normalidad, sin incidencias, pese al boicot opositor.

«Si los participantes en la manifestación incurren en acciones de violencia o intentan asaltar edificios de la administración pública recibirán una respuesta proporcional», advirtió hoy en rueda de prensa ministro georgiano, Irakli Kobajidze.

El MNU, la mayor formación opositora del país, fundada por el expresidente Mijaíl Saakashvili, quien actualmente cumple una larga pena de prisión, no reconoce la legitimidad de las elecciones parlamentarias de hace un año ni la del Gobierno emanado de ellas.

Desde noviembre del año pasado, tras la decisión del Gobierno georgiano, de no solicitar a Bruselas el inicio de las negociaciones de adhesión hasta 2028 estallaron continuas protestas en todo el país, en las que más 500 manifestantes y más de 170 policías resultaron heridos. EFE

mv-mos/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR