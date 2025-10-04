Miles de opositores se manifiestan en Tiflis para exigir la dimisión del Gobierno

2 minutos

Tiflis, 4 oct (EFE).- Miles de manifestantes se congregaron este sábado en el centro de la capital georgiana para la exigir la dimisión del Gobierno, protesta que coincide con la celebración de elecciones municipales el país, boicoteadas por la oposición

Banderas de Georgia, la Unión Europea y Ucrania ondean agitadas por los manifestantes que prácticamente copan la Plaza de la Libertad, frente al Ayuntamiento y que ha cortado el tráfico en la avenida Rustaveli, la principal de la ciudad.

«La banda de Sueño Georgiano (el partido gobernante) debe largarse», rezan algunas de las pancartas que portan los opositores, algunos de ellos enmascarados.

Las autoridades desplegaron un gran dispositivo policial para preservar el orden público y advirtieron de los agentes harán uso de todas las atribuciones que le confiere la ley para cumplir ese cometido.

«Este gobierno es ilegítimo, no puede impedir la voluntad del pueblo», dijo a la prensa la presidenta de Movimiento Nacional Unido (MNU), Tinatin Bokuchava, una de las organizadoras del mitin

A su vez, el cantante de ópera Paata Burchuladze, líder del movimiento Avenida Rustaveli, declaró que el mitin de hoy es una «asamblea popular a la que deber ser traspasado el poder».

«El Gobierno de los usurpadores debe largarse» añadió el artista, que subrayó que el fundador y actual presidente honorario del Sueño Georgiano, el multimillonario Bidzina Ivanishvili, debe marcharse del país.

Burchaladze negó legitimidad a los comicios que celebra hoy el país y subrayó que «las verdaderas elecciones tienen lugar en la calle».

Según la Comisión Electoral Central, la jornada de votación, que concluye a las 20.00 hora local (GMT+4), transcurre con normalidad, sin incidencias, pese al boicot opositor.

«Si los participantes en la manifestación incurren en acciones de violencia o intentan asaltar edificios de la administración pública recibirán una respuesta proporcional», advirtió hoy en rueda de prensa ministro georgiano, Irakli Kobajidze.

El MNU, la mayor formación opositora del país, fundada por el expresidente Mijaíl Saakashvili, quien actualmente cumple una larga pena de prisión, no reconoce la legitimidad de las elecciones parlamentarias de hace un año ni la del Gobierno emanado de ellas.

Desde noviembre del año pasado, tras la decisión del Gobierno georgiano, de no solicitar a Bruselas el inicio de las negociaciones de adhesión hasta 2028 estallaron continuas protestas en todo el país, en las que más 500 manifestantes y más de 170 policías resultaron heridos. EFE

mv-mos/rod