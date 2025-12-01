Miles de personas denuncian que las políticas de Orban asfixian las finanzas de Budapest

Budapest, 1 dic (EFE).- Miles de personas marcharon este lunes en Budapest para denunciar que las políticas del Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán asfixian financieramente a la capital y ponen en riesgo el sueldo de decenas de miles de empleados municipales.

La manifestación fue convocada por el alcalde de la capital húngara, el progresista Gergely Karácsony, que dijo ante los participantes que «a Budapest no se le puede obligar a que se arrodille. Budapest es una ciudad libre».

«Quieren ahogar a Budapest, porque si Budapest respira, respira todo el país», enfatizó Karácsony.

El alcalde advirtió la semana pasada que, sin una ayuda gubernamental urgente, más de 27.000 empleados municipales podrían quedarse sin sueldo en enero y servicios públicos como el transporte urbano podrían verse interrumpidos.

El ayuntamiento de Budapest denuncia desde hace años que el Gobierno les incauta fondos municipales, una práctica que, afirma, limita cada vez más la autonomía de la ciudad.

«El Gobierno quiere quebrar nuestra voluntad», exclamó hoy Karácsony cuando la marcha, de «varias miles» de personas -según la prensa- partió hacia la sede del Gobierno, en el antiguo castillo real de Buda.

Budapest y el Gobierno mantienen un pulso, entre otros asuntos, sobre la legalidad de la llamada «contribución de solidaridad», introducida durante la pandemia de la covid y con la que el Ejecutivo justifica las retenciones.

Las confrontaciones entre la ciudad y el Ejecutivo, comenzaron cuando la oposición ganó las elecciones locales de Budapest en 2019 y Karácsony fue elegido alcalde, convirtiendo a la capital en uno de los focos más importantes de las políticas contra Orbán.

El portal informativo 444 recuerda que en 2020 Budapest contaba con unas reservas de 465 millones de euros y ahora la ciudad se encuentra en una constante situación de amenaza de quiebra.

«La nueva batalla entre la capital y el Gobierno ya forma parte de la campaña electoral del próximo año», afirmó el diario digital Hvg, aludiendo a las elecciones legislativas que se esperan para abril de 2026.

El Gobierno, por su parte, asegura que Budapest es la ciudad más rica del país y que su situación económica se debe a la mala gestión municipal.

El ministro de Gobernación, Gergely Gulyás, adelantó que el Gobierno ayudaría a la ciudad si esta anuncia oficialmente la quiebra.EFE

