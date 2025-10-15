Miles de personas se unen a marchas de protesta contra el gobierno y el Congreso en Perú

Lima, 15 oct (EFE).- Miles de personas, principalmente jóvenes de la generación Z y gremios de trabajadores, se han unido este miércoles a las movilizaciones de protesta convocadas en Lima y otras ciudades de Perú en rechazo al gobierno del presidente José Jerí y al Parlamento, en medio de un clima de inseguridad y criminalidad en el país.

Los jóvenes empezaron a marchar desde distintos puntos de la capital hacia el centro histórico para congregarse en la plaza San Martín y dirigirse a la sede del Congreso, que está fuertemente resguardada por cientos de policías.

En varios puntos de Lima hubo cortes de avenidas por la movilización de los manifestantes y la suspensión temporal de las rutas de transporte, según anunció la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) en sus redes sociales.

Los manifestantes portaban banderas y carteles en rechazo al Congreso y a Jerí, nombrado el viernes pasado como presidente de la República, tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025) por incapacidad moral, en su calidad de titular del Parlamento.

Sin embargo, el rechazo juvenil responde a las denuncias de presunto abuso sexual contra Jerí y al rol de los principales partidos políticos, con representación en el Congreso, que mantuvieron con sus votos a Boluarte en el Ejecutivo, a pesar de las denuncias presentadas contra ella por la Fiscalía a raíz de los muertos en las protestas de 2022 y 2023, así como otros presuntos cargos de corrupción.

De la misma forma, contra medidas y leyes aprobadas en los últimos meses, como las iniciativas que aparentemente favorecen a las organizaciones criminales, así como la reforma del sistema privado de pensiones, entre otras.

En uno de los bloques de manifestantes también se movilizaron artistas, como la reconocida cantante Susana Baca, en un claro mensaje a las autoridades, tras los ataques de extorsionadores contra los grupos de música cumbia Agua Marina y Armonía 10, que dejaron heridos y un cantante fallecido.

Mientras los manifestantes comenzaron a llegar al centro de Lima, el mandatario peruano junto con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sobrevolaron la ciudad para supervisar las acciones de seguridad y orden en la capital.

En otras ciudades del país, como la andina Huancayo, las manifestaciones de los jóvenes y comerciantes del mercado Modelo se dirigieron a la plaza Huamanmarca con carteles que pedían el cierre del Congreso, calificaban a Jerí como «violador» y afirmaban: «Este gobierno no me representa».

De la misma forma, en la ciudad norteña de Chiclayo, una enorme bandera de Perú era portada por cientos de manifestantes por las calles del centro de esa urbe por jóvenes y profesores sindicalizados del magisterio público.

Las marchas de protesta se han replicado en ciudades como Ayacucho, Cusco, Huaraz, Arequipa, Iquitos, Chimbote, entre otras, con el rechazo hacia los líderes de los principales partidos políticos y que también serán candidatos en las elecciones presidenciales y legislativas del 2026. EFE

