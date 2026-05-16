Miles de profesores marchan en Lisboa por mejores condiciones para la carrera docente

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Lisboa, 16 may (EFE).- Miles de profesores marcharon este sábado por las calles de Lisboa para exigir mejores condiciones para la carrera docente en el sistema educativo público, en una jornada en la que anunciaron su adhesión a la huelga general convocada para el 3 de junio en contra de la reforma de la legislación laboral que impulsa el Gobierno de centroderecha.

La protesta, convocada por la Federación Nacional de Profesores (Fenprof) lusa, partió de la popular zona de Cais do Sodré, junto al río Tajo, y recorrió el casco antiguo de la capital hasta llegar a la turística plaza de los Restauradores.

Uno de los secretarios generales de Fenprof, José Feliciano da Costa, explicó en declaraciones a EFE que esta marcha es para rechazar la propuesta del Gobierno de revisar el estatuto de la carrera docente (ECD), que regula la progresión de funciones y salarial de los educadores en el sistema público portugués.

«El estatuto ha sido desvalorizado a lo largo de muchos años. Hay mucha falta de profesores. Tenemos a miles de alumnos sin clases porque miles de profesores profesionales abandonaron el sistema. Los jóvenes no vienen a la profesión y queríamos que el proceso de revisión valorizara la carrera para atraerlos», expuso.

Aunque reconoció que las condiciones laborales y salariales de los profesores necesitan mejoras desde hace años, opinó que el Gobierno liderado por el conservador Luís Montenegro, que subió al poder hace poco más de dos años, «está empeorando» la situación por «motivos políticos» y en contra de la educación pública.

«Este Gobierno no está revisando el estatuto, quiere acabar con él, quiere acabar con todas las protecciones, todas las especificidades de la carrera», aseguró.

Entre los puntos que denunciaron los organizadores está la desvalorización de la carrera, la sobrecarga de trabajo, mejores horarios, la precariedad y las dificultades para jubilarse.

Durante la marcha se escucharon lemas como «La lucha continúa, en las escuelas y en la calle», «Gobierno, escucha, los profesores están luchando» y «Negociación sí, imposición no».

Fenprof anunció además que se sumará a la huelga general convocada por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP-IN) para el 3 de junio en contra de la reforma de la legislación laboral, que esta semana el Ejecutivo aprobó en Consejo de Ministros pese a no haber logrado un acuerdo con la concertación social (Gobierno, sindicatos y patronales) tras meses de negociaciones.

Los representantes de los trabajadores se han opuesto a esta reforma porque creen que desregula los horarios de trabajo, extiende los contratos precarios, facilita el despido y ataca los derechos de maternidad y paternidad. EFE

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