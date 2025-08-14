Miles quedan varados de noche en la Expo de Osaka tras suspensión del transporte público

Tokio, 14 ago (EFE).- Miles de visitantes de la Exposición Universal que se está desarrollando en la ciudad japonesa de Osaka tuvieron que pasar la pasada noche en el recinto tras quedar varados por la interrupción del servio de la línea de metro que conecta con el lugar por un corte del suministro energético.

La línea Chuo del Metro de Osaka, que ofrece el único acceso directo en tren a la Expo, ubicada en la isla artificial de Yumeshima en la bahía de la metrópolis del oeste nipón, fue suspendida sobre las 21:30 hora local del miércoles (12:30 GMT) y las operaciones no se reanudaron hasta las 5:25 de este jueves (20:25 GMT del miércoles).

En torno al 70 % de los visitantes de la Expo de Osaka acceden al lugar a través de esta línea de metro.

Algunos pudieron regresar en autobús o taxi y otros accedieron al tranvía desde otra estación, pero muchos quedan varados en el recinto y pasaron la noche en los bancos instalados bajo la estructura del Grand Ring (Gran Anillo) que rodea al área principal de la Expo o en algunos pabellones que se abrieron para la ocasión.

Según los organizadores, unas 30.000 personas seguían en las instalaciones cuando se produjo la suspensión del transporte, según detalles recogidos por la cadena pública NHK.

Entre los pabellones que alojaron a visitantes e incluso ofrecieron comida para los varados estuvieron los de Portugal, Holanda, República Checa o el emblemático Null2, obra del artista multimedia japonés Yoichi Ochiai.

Los usuarios compartieron la anécdota en sus redes sociales bajo etiquetas como ‘Expo toda la noche’, junto a la que subieron fotos y videos de fiestas, bailes y espectáculos de lunes nocturnos, así como el amanecer desde las instalaciones, en un incidente a los que a algunos les reportó «recuerdos inolvidables».

La noche del miércoles al jueves no llovió y corría brisa en el lugar, lo que contribuyó a hacer más soportable el agobiante calor húmero del verano japonés, según declararon los afectados, pero aún así al menos 36 personas tuvieron que se trasladadas al hospital en la mañana de hoy por golpes de calor y otros síntomas. Ninguno de los casos es grave, según las autoridades locales.

El gobernador de Osaka, Hirofumi Yoshimura, pidió disculpas a los afectados en un mensaje publicado en su perfil de la red social X durante la madrugada en el que se comprometió a tomar medidas similares a las que se adoptan durante un desastre, como la distribución de agua, alimentos y otros enseres a quienes estuvieran en el recinto.

La organización ha pedido disculpas públicamente por lo sucedido.

La Expo de Osaka se inauguró al público el pasado 13 de abril y su clausura está prevista para el 13 de octubre, con un horario de apertura desde las 9 a las 22:00.

El incidente ocasionó que la apertura de este jueves se produjera media hora más tarde de lo habitual. EFE

