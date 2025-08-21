Militares de Venezuela destruyen sitio para construir embarcaciones usadas en narcotráfico

2 minutos

Caracas, 21 ago (EFE).- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela destruyó un campamento logístico usado para la construcción de embarcaciones destinadas al tráfico de drogas, informó este jueves el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lárez.

El hallazgo se hizo en el estado Delta Amacuro (este), con salida al océano Atlántico, donde se encontraron e incineraron 30.000 litros de diésel, 820 litros de resina para fibra de vidrio, tubos plásticos de diferentes medidas, planos para hacer moldes de embarcaciones, entro otros materiales, detalló Hernández Lárez.

«Venezuela es tierra de paz libre de plantaciones endémicas de cocaína y marihuana. Luchamos a diario contra los grupos terroristas del narcotráfico», aseguró el jefe militar.

Por su parte, el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, informó sobre la incautación de 433 kilogramos de marihuana en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia), según una nota difundida este jueves por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En su programa semanal ‘Con el mazo dando’, transmitido por VTV, el titular de la cartera de Estado vinculó la droga con expresidentes colombianos, sin mostrar pruebas.

«¿De quién era eso? De (Álvaro) Uribe, de (Iván) Duque, de (Juan Manuel) Santos, de (Andrés) Pastrana», expresó.

A juicio de Cabello, estos exmandatarios son quienes «dirigen el narcotráfico colombiano».

Recientemente, Cabello aseguró que, en el transcurso de este año, las autoridades venezolanas han decomisado más de 50 toneladas de drogas. EFE

rbc/lb/sbb