Militares rusos esperan tomar Kúpiansk en el plazo de una semana

1 minuto

Moscú, 6 nov (EFE).- Los militares rusos esperan completar la captura de la ciudad ucraniana de Kúpiansk, en la región de Járkov, en el plazo de una semana, según informó hoy un comandante de una unidad de asalto.

«Confío en que la ciudad esté completamente liberada la próxima semana», declaró el militar ruso en un vídeo difundido por el Ministerio de Defensa del país.

Según la fuente, solo en las últimas 24 horas las fuerzas rusas expandieron su control sobre decenas de edificios de la urbe.

«Quedan unos 130 edificios. El enemigo continúa sus intentos de desbloquear Kúpiansk», admitió.

También aseguró que los drones rusos destruyeron cinco vehículos con unidades ucranianas en las afueras de Kúpiansk en las últimas horas.

La toma de esa localidad forma parte de los planes del Kremlin de crear una franja de seguridad junto a las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú.

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el pasado 26 octubre el cerco a las tropas ucranianas en Kúpiansk y en algunos barrios de Pokrovsk, importante nudo de comunicaciones y centro industrial de Donetsk.

Días después, se dirigió a Kiev para que ordene la rendición de esas tropas, como ocurriera en el puerto de Mariúpol (Donetsk) en mayo de 2022, donde se entregaron miles de soldados refugiados durante semanas en túneles y minas.EFE

mos/cg