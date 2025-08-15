Millonarios busca salir del último lugar de la liga colombiana en su visita al Tolima

Bogotá, 15 ago (EFE).- Millonarios buscará el domingo salir del último lugar de la liga cuando visite, por la séptima jornada, al Deportes Tolima, que viene golpeado tras haber sido eliminado por el Real Cundinamarca de la Segunda División, en los playoffs de la Copa Colombia.

Al estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, los bogotanos llegan en el último lugar con un punto en cuatro disputados, lo que tiene en el ojo del huracán al entrenador David González por el flojo rendimiento del equipo, y a las directivas, acusadas de no haber armado un buen plantel tras las salidas de varios jugadores clave como los veteranos Falcao García y Daniel Cataño.

«Hay que tener ese coraje y esa resiliencia de dar un paso adelante cuando las cosas están difíciles, es lo que vamos a seguir intentando», expresó González la semana pasada tras empatar 3-3 en casa con el Deportivo Cali.

Para este partido, el entrenador tendrá que lidiar con la baja del lateral derecho Helibelton Palacios. Su suplente, Sander Navarro, también está lesionado, por lo que el juvenil Carlos Sarabia se perfila como titular.

Tampoco estará el central Andrés Llinás, que ante el Cali sufrió una fractura en el cuello del pie izquierdo y estará varios meses por fuera de las canchas.

Se espera entonces que ante Tolima aparezcan como titulares jugadores como el portero uruguayo Guilermo de Amores, el central costarricense Juan Pablo Vargas, el volante brasileño Bruno Savio y el atacante argentino Santiago Giordana.

Tolima, entre tanto, necesita levantar cabeza tras haber caído con el Real Cundinamarca, que le ganó los dos partidos de la serie de Copa, para mantener su buena racha en la liga, pues el equipo dirigido por Lucas González es séptimo con 10 puntos y viene de vencer 0-1 al América en Cali.

El estratega contará con el grueso de su nómina para este juego, que incluye al portero uruguayo Cristopher Fiermarín, gran figura del equipo; el experimentado central Marlon Torres; los centrocampistas Juan Pablo Nieto y Brayan Rovira, y el goleador argentino Gonzalo Lencina.

La tarea de la suplencia

El Atlético Nacional le está dando prioridad a la Copa Libertadores y por esa razón recibirá el sábado a Fortaleza con un equipo suplente, pues viajará el fin de semana a Brasil para buscar el martes la victoria en el partido de vuelta de los octavos de final ante Sao Paulo, con el que empató 0-0 en casa en la ida.

Los Verdolagas, dirigidos por el argentino Javier Gandolfi, son segundos con 11 puntos, a tres del líder Junior, y buscarán un triunfo que los acerque al primer lugar.

Por eso el estratega argentino apostará por jugadores como su compatriota Juan Bauza, volante que ha dejado buenas impresiones en sus primeros minutos como jugador del equipo; el extremo ecuatoriano Billy Arce, y el goleador uruguayo Facundo Batista, que aún está en duda pero es posible que sea titular.

Por otra parte, la séptima jornada comenzó el miércoles con el triunfo 3-1 del Deportivo Cali sobre el Unión Magdalena y continuó el jueves con la victoria 2-1 del Deportivo Pereira sobre el América, que jugó con un equipo suplente pensando en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana en Brasil contra Fluminense, que ganó la ida 1-2 en Cali el martes.

Partidos de la séptima jornada

15.08: Alianza-Once Caldas.

16.08: La Equidad-Llaneros, Águilas Doradas-Boyacá Chicó y Atlético Nacional-Fortaleza.

17.08: Deportes Tolima-Millonarios.

18.08: Junior-Atlético Bucaramanga y Deportivo Pasto-Independiente Medellín.

19.08: Independiente Santa Fe-Envigado. EFE

