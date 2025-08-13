Mina Veladero pide adherir su proyecto de inversión al régimen de incentivos en Argentina

1 minuto

Buenos Aires, 13 ago (EFE).- La mina Veladero, una asociación estratégica entre Barrick y Shandong Gold, solicitó que su millonario proyecto para aumentar la producción de oro y plata sea beneficiado por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha en 2024 por el Gobierno de Javier Milei en Argentina.

Según el proyecto presentado por la compañía, Veladero prevé invertir 400 millones de dólares entre 2025 y 2028 para incrementar la producción de la mina a lo largo de su vida útil.

Veladero, ubicada en la provincia argentina de San Juan (oeste), es la principal exportadora de oro de Argentina y proyecta ampliar su capacidad productiva en 1,6 millones de onzas adicionales.

Según la asociación, el proyecto de inversión permitirá generar exportaciones adicionales por unos 3.800 millones de dólares.

El RIGI da acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por treinta años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

Veladero, situada a una altitud de entre 4.000 y 4.850 metros sobre el nivel del mar, comenzó su producción en 2005. EFE

nk/pd/jrg