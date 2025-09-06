Mineras extranjeras causan daño ambiental y molestia en comunidades indígenas de Bolivia

Daniela Romero

La Paz, 6 sep (EFE).- Empresas extranjeras que realizan trabajos de minería causan un daño medioambiental y molestia en comunidades indígenas de un municipio en la región boliviana de La Paz, que desde hace más de un año denunciaron problemas de salud sin recibir reparación ni soluciones, según portavoces locales.

Son 23 empresas que están asentadas en el municipio altiplánico de Viacha, ubicado a unos 31 kilómetros de la ciudad de La Paz, de las cuales la mayoría son extranjeras, entre ellas hay de propietarios chinos, informó a EFE Samanta Coronado asambleísta departamental de Alianza por el Bien Común Somos Pueblo.

“De las 23 empresas, solo seis cuentan con licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente, y hay otras que tampoco cuentan con licencia de funcionamiento, no cumplen con ningún requisito y están operando normalmente”, precisó.

Coronado es parte de un comité interinstitucional de fiscalización que hace tres meses realiza inspecciones en Viacha, donde “se ha demostrado que estas empresas sin licencias están ocasionando daños ambientales en este sector”.

La asambleísta mencionó que hay empresas de China que incluso ya cuentan con construcciones de “gran tamaño” cuyos «cuidadores» amenazaron y golpearon en varias ocasiones a los pobladores que se acercaban para pedirles documentación de funcionamiento.

Sobre los recursos que recibe la Alcaldía por estas concesiones mineras, Coronado explicó que “ni siquiera” el pago de patente establecido para las empresas mineras resulta una «ganancia», pues depositan alrededor de 2.350 bolivianos (337 dólares), mientras que firmas ladrilleras pagan por la patente 20.000 bolivianos (2.873 dólares) y otras que producen leche pagan 18.000 bolivianos (2.586 dólares).

“No estamos recibiendo regalías para el departamento de La Paz porque no tienen licencia de funcionamiento ni medioambiental, no pagan al municipio, ni siquiera la patente le sirve a la Alcaldía”, dijo la asambleísta.

Por el contrario, los pobladores denuncian que desde el año pasado tienen problemas de salud y el ganado nace con deformaciones, situación que atribuyen a la contaminación.

Coronado señaló que hace un mes se iban a tomar muestras médicas a algunos habitantes con dolencias, sin embargo el día que tenían que ir a un centro médico no asistieron «alegando que recibían amenazas por gente cercana a la Alcaldía».

Por otro lado, el suelo de las comunidades se volvió «totalmente árido» y ya no se puede sembrar nada, y al mismo tiempo el agua de los ríos que cruzan el sector cambia de colores, «un día es verde, al otro es azul y al otro es negro», dijo Coronado.

EFE constató hace una semana que en la zona afectada existen riachuelos con agua turbia, y que en pocos kilómetros abundan compañías que acumulan grandes promontorios de tierra que llegan en camiones.

En varias de esas instalaciones se han colocado anuncios de compra de mineral, mientras que en otros espacios se evidencia la construcción de piscinas grandes de almacenamiento de residuos listas para funcionar con material impermeabilizante en el suelo.

Hace unas semanas se estableció mediante laboratorio que el agua estancada de los pozos improvisados de algunas empresas asentadas contenía cianuro.

«Esta confirmación ha sido el detonante para que los comunarios se pongan en alerta y reaccionen con más respaldo», añadió la asambleísta.

El lunes decenas de indígenas tomaron por la fuerza la Alcaldía de Viacha para exigir al alcalde Napoleón Yahuasi que retire a las 23 empresas asentadas en el municipio, denunciadas por contaminar las comunidades con el trabajo que realizan.

Después de la protesta que se prolongó por horas, el alcalde aprobó una ley para que las empresas mineras sean retiradas del lugar y días después algunas de ellas ya fueron notificadas con sanciones.

Pero para Coronado, el problema no termina ahí, pues esta ley tiene que incluir un reglamento para que se la puede cumplir y se llegue a identificar «responsables».

«Una ley dice que tiene que haber reparación, en este caso ya han contaminado el río, la tierra, ya no se puede sembrar, los animales están enfermos, la gente tiene problemas de salud. Esto no solucionará en 24 horas, entonces tiene que haber una reparación en todo aspecto», demandó la asambleísta. EFE

