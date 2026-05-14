Mineros presionan con una marcha al Gobierno de Bolivia para que atienda sus demandas

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La Paz, 14 may (EFE).- Miles de mineros asociados en cooperativas marcharon este jueves en La Paz para exigir al Gobierno de Bolivia atención a sus demandas, como la provisión de combustible y explosivos para sus actividades, en una manifestación que derivó en un enfrentamiento con agentes antidisturbios.

La protesta comenzó en la ciudad de El Alto y avanzó hacia la vecina La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, mientras los manifestantes hacían explotar cargas de dinamita y activaban petardos.

Durante el recorrido, algunos mineros respondieron con golpes e insultos a los reclamos de transeúntes que cuestionaron la protesta, la cual interrumpió durante varias horas la circulación vehicular y provocó el cierre de comercios, especialmente en el centro de La Paz.

El presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin), Ladislao Prado, dijo a EFE que se movilizaron por «demandas justas y necesarias» y el respeto a la «institucionalidad» de su organización.

Prado señaló que su protesta difiere de las demandas de la Central Obrera Boliviana (COB), organización sindical que desde la pasada semana reclama un aumento salarial del 20 % y también pide la renuncia del presidente Rodrigo Paz, algo que igualmente exigen campesinos del departamento de La Paz mediante bloqueos de carreteras en el altiplano desde hace nueve días.

Los mineros cooperativistas, la mayor parte dedicados a la explotación de oro, están organizados en asociaciones y trabajan en zonas asignadas sin depender del Estado, al contrario de los mineros asalariados que operan en empresas estatales y privadas y son parte de la COB.

La movilización minera se desbordó cuando llegó a una calle cercana a la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo boliviano, donde había una barrera policial reforzada con estructuras metálicas que los manifestantes intentaron retirar por la fuerza.

Esto derivó en enfrentamientos con los agentes, después de que los mineros intentaran superar el cerco policial utilizando cargas de dinamita y la Policía respondiera con gases lacrimógenos, en choques que duraron más de dos horas y dejaron al menos dos arrestados, pese a que poco antes dirigentes del sector habían ingresado a la sede de Gobierno para reunirse con autoridades.

La protesta del sector minero cooperativista se dio a la par de otra masiva manifestación de maestros rurales que bloquearon la avenida donde está la sede del Ministerio de Educación para exigir un aumento salarial, rechazar la «descentralización de la educación», en otras demandas.

Además de los bloqueos de los campesinos, un grupo afín al expresidente Evo Morales (2006-2019) avanza en una marcha desde el altiplano para pedir la renuncia de Paz.

El Gobierno informó que dos personas fallecieron el miércoles al no poder recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos de carreteras y exigió además «el levantamiento inmediato y el cese de estas acciones que atentan contra el derecho a la vida», la «libre circulación y la seguridad». EFE

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