Ministerio de la Mujer de Perú rechaza declaración «machista y desfasada» de congresista

Lima, 31 mar (EFE).- El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú rechazó este lunes «categóricamente» una declaración «machista y desfasada» del congresista fujimorista Ernesto Bustamante, quien afirmó durante la sesión de una comisión de Parlamento que «no existe una condición biológica que incentive a las mujeres a participar en ciencias».

«Esta expresión es absolutamente machista y desfasada en tiempos en los que las mujeres contribuyen y demuestran su capacidad y experiencia en diversos ámbitos, incluidas la ciencia y la tecnología, siendo ejemplos para el mundo», enfatizó el ministerio en un mensaje publicado en la red social X.

Por ese motivo, exhortó «a erradicar esas ideas cargadas de prejuicio y estereotipos de género que no contribuyen al desarrollo» de Perú «y a la promoción de la igualdad de oportunidades».

Durante una sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, Bustamante, quien es experto en biología molecular, dijo que está preocupado por el hecho de que el 33 % de los científicos en Perú sean mujeres «porque en el resto del mundo no hay ese porcentaje» y, por ese motivo, consideró que «no está bien el cálculo».

«La prevalencia de interés de las mujeres en ciencia no llega a un numero tan alto, y no porque no se le quiera otorgar facilidades, hoy en día no hay mayor limitación a las mujeres en la ciencia, sino es sencillamente porque no hay una condición biológica que aparentemente incentive a las mujeres a participar en ciertas ciencias (como las) exactas, naturales o físicas», afirmó.

El representante del partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, agregó que le gustaría saber cómo se pretende alcanzar la meta de que el 50 % de los científicos peruanos sean mujeres, pues consideró que la única forma de conseguirlo sería «relegando a los hombres», algo que dijo que no le parece correcto.

Según cifras de la Unesco, solo en Latinoamérica hay numerosos países que superan a Perú en esta cifra, entre ellos Venezuela (61,4 %), Guatemala (53 %), Argentina (52 %), Panamá (51,8 %), Trinidad y Tobago (49,8 %), Cuba (49 %), Paraguay (48,9 %), y Uruguay (48,3 %). EFE

