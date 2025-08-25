The Swiss voice in the world since 1935

Ministerio paraguayo interviene una cárcel con «celdas VIP» que serán desmanteladas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Asunción, 25 ago (EFE).- El ministro de Justicia de Paraguay, Rodrigo Nicora, ordenó este lunes la intervención de la penitenciaria de la ciudad de Emboscada (centro), tras descubrirse varias «celdas VIP» con el equipamiento de una vivienda, televisores, teléfonos y conexiones de internet, que anunció serán desmanteladas y los internos allí recluidos serán trasladados a espacios convencionales.

Nicora ingresó al penal con una comisión de inspección de su despacho y con medios de comunicación, luego de que una juez realizara la semana pasada una visita y señalara que en esa cárcel había celdas con varios objetos, como un jacuzzi, que suponían beneficios especiales, lo que provocó un revuelo mediático.

El funcionario reconoció que en efecto se encontraron «hechos irregulares» como la existencia de televisores, teléfonos e internet, pero aseguró que «el famoso jacuzzi» es en realidad «una tina donde se hacían bautismos» por parte de una iglesia que hace acompañamiento religioso a los reclusos.

La tina, según el ministro, tenía una mesa de vidrio encima y funge de escritorio.

Según fotografías difundidas por el Ministerio de Justicia, algunas celdas cuentan con espacios de cocina equipados con refrigeradores, electrodomésticos y utensilios para preparar comidas, también con baños bien equipados y habitaciones de dormitorio con aire acondicionado, entre otros objetos.

Nicora subrayó que «no serán tolerantes con ningún hecho de corrupción» y advirtió que «todos los responsables en esta cadena de administración van a tener que rendir cuentas ante la Justicia».

Las ‘celdas VIP’ serán desmanteladas y se investigará quiénes permitieron esos trabajos en la cárcel de la Emboscada para beneficiar de forma «irregular» a algunos reclusos, afirmó el ministro.

El titular de Justicia recordó que ese centro tiene 140 años de antigüedad y es posible que varias de las irregularidades descubiertas lleven mucho tiempo.

Según el funcionario, en operaciones anteriores también se desmantelaron «celdas VIP» en la penitenciarias de Tacumbú, en Asunción, la capital del país, así como en las ciudades de Pedro Juan Caballero (norte), Encarnación (sur) y Ciudad del Este, esos espacios fueron reestructurados. EFE

ja/lb/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
32 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR