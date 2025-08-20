Ministra alerta que discurso sindical pone en riesgo regreso de bananera Chiquita a Panamá

Ciudad de Panamá, 20 ago (EFE).- La ministra del Trabajo de Panamá, Jackeline Muñoz, tildó este miércoles de incendiario el discurso que mantiene el líder sindical que impulsó meses atrás un paro que llevó a Chiquita a cerrar su operación en el país, y lo acusó de poner con ello en riesgo las negociaciones que adelanta el Gobierno para que la transnacional regrese.

«Increíble cómo un ‘dirigente sindical’, después de haber destruido más de 5.000 empleos en la noble provincia de Bocas del Toro, ahora hace declaraciones con exigencias», expresó Muñoz en sus redes sociales.

La titular del Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) se refería así a unas declaraciones de Francisco Smith el lunes pasado en las que habló de interponer demandas contra Chiquita «para poder ver cómo podemos retornar nuevamente a las labores de esta empresa».

Smith también denunció supuestas «irregularidades en los pagos» de las liquidaciones «de los trabajadores que tenían de 20 a 40 años» en la empresa, según informó la prensa local.

«Si las negociaciones para que la empresa (Chiquita) regrese fallan, SERÁ RESPONSABLE POR SEGUNDA VEZ (Smith) de poner en riesgo el sustento de miles de familias bocatoreras. La verdadera lucha no está en discursos incendiarios ni en intereses personales disfrazados de defensa obrera», agregó Muñoz en su mensaje en X.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, se reunirá con la cúpula de Chiquita durante una visita oficial a Brasil prevista este mes, en la que aspirar poder cerrar «un acuerdo beneficioso para el país, que ellos retornen al país», como señaló el lunes pasado el ministro de Comercio e Industria (Mici), Julio Moltó.

«Sabemos que ahí había más de 6.000 empleos que se perdieron y necesitamos que vuelva (…) para que pueda volver a contratar personal, obviamente, esto tiene que ser de manera escalonada», agregó Moltó en declaraciones a la televisión local.

Chiquita Panamá explotaba miles de hectáreas en la provincia de Bocas del Toro, en el occidente del país, a través de una concesión.

Un paro del sindicato bananero, Sitraibana, iniciado a finales de abril en rechazo a una reforma a la seguridad social ya vigente paralizó las labores de la transnacional, lo que desembocó en el cierre de Chiquita y el despido de todos sus empleados luego de que un Tribunal de Trabajo declarara ilegal la medida de fuerza sindical al estar motivada por un asunto ajeno a la empresa.

A la par del paro, los trabajadores bananeros bloquearon durante semanas las vías de la provincia de Bocas del Toro, lo que generó escasez de alimentos y combustibles en parte de ella, por lo que Smith enfrenta un proceso penal por «apología del delito» a raíz de la denuncia de un particular. EFE

