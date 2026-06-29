Ministra de Ecuador tacha de «absurdo» el pedido de revocatoria contra el presidente Noboa

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Quito, 29 jun (EFE).- La ministra de Gobierno de Ecuador, Nataly Morillo, calificó este lunes como «el último absurdo de la oposición» la solicitud de revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa y defendió que el trámite impulsado por la iniciativa ‘Revoca EC’ carece de los requisitos legales exigidos para su admisión.

«La revocatoria del mandato es el último absurdo de la oposición. Los mismos que se creen con derecho de paralizar el país para imponer su voluntad ahora pretenden someterlo a un nuevo período de inestabilidad», afirmó Morillo en un video publicado en su cuenta de la red social X.

La ministra sostuvo que la solicitud promovida por el excandidato presidencial y expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, y el abogado Washington Andrade, no presenta «hechos concretos, plazos vencidos y pruebas».

«ISu solicitud se sostiene en recortes de prensa, afirmaciones generales y documentos que incluso no corresponden al actual período presidencial. Eso no es derecho, es impaciencia con disfraz jurídico», aseguró.

Morillo recordó que el presidente entregó la semana pasada al Consejo Nacional Electoral (CNE) «22 cajas y 14.532 folios de gestión verificable», que contradicen lo expuesto por los que impulsan la revocatoria.

«Quien respeta la democracia respeta sus reglas», señaló la ministra, quien agregó que «cuando no se puede derrotar a un gobierno con hechos ni votos, se intenta desgastarlo con falsas narrativas y campañas de desprestigio».

Noboa pidió al CNE que inadmitiera la solicitud presentada por Iza y Andrade para obtener los formularios que les permitan recoger firmas para que la ciudadanía decida el futuro del presidente en un referéndum, alegando que no cumplía con los requisitos legales, lo que fue rechazado por los promotores de la iniciativa.

Desde ‘Revoca EC’ sostuvieron que sí documentaron incumplimientos del plan de Gobierno con información de instituciones públicas y organismos internacionales, lo que tiene que ser resuelto por el órgano electoral en los próximos días.

Además, anunciaron que comenzarían una «vigilia permanente» del proceso y que realizarían marchas, la primera de ellas prevista para el próximo 4 de julio. EFE

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