Ministra española pide reforzar cooperación de Iberoamérica frente a incertidumbre mundial

2 minutos

Zamora (España), 29 abr (EFE).- La ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió la cooperación entre los países iberoamericanos y la apuesta por el respeto al derecho internacional frente a las «profundas transformaciones y enormes incertidumbres» que se viven actualmente a nivel mundial.

Rego participó este miércoles en Zamora (norte de España) en la inauguración de dos reuniones preparatorias sobre infancia y juventud de la XXX Cumbre Iberoamericana en la que se dan cita ministras, secretarios de Estado y responsables del área de los 22 países de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

La ministra española sostuvo que el lema que presidirá la cumbre que se celebrará en noviembre en Madrid, el de ‘Iberoamérica, juntos construimos nuestra Comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo’, es hoy en día «especialmente oportuno».

En un tiempo en el que los consensos internacionales se «debilitan», se da un «repliegue» de los espacios de cooperación, se pone en cuestión el multilateralismo y algunos pretenden «sustituir el diálogo por la imposición», es cuando Iberoamérica tiene que fortalecer esa cooperación, argumentó la ministra.

«Nuestra comunidad se ha construido precisamente sobre la convicción de que los grandes desafíos no se enfrentan en soledad», subrayó Sira Rego, para apostar por el multilateralismo , la cooperación entre los pueblos y el respecto al derecho internacional.

Mencionó igualmente los «desafíos estructurales» que afronta la región iberoamericana en cuestión de infancia y juventud relativos a la pobreza, la violencia, la precariedad juvenil, la crisis ecosocial o el impacto de los entornos digitales, frente a los cuales «se necesitan respuestas compartidas».

Al respecto, afirmó que no puede hablarse de cohesión social mientras haya «millones de niños y niñas» que siguen creciendo en condiciones de desigualdad, ni se puede pedir a las nuevas generaciones confianza en el futuro sin ofrecerles «estabilidad, derechos y condiciones materiales para construir sus proyectos de vida». EFE

1010037

aff/aam/jdm/ma/cg

(foto) (vídeo)