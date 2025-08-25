Ministras de Eslovenia y Palestina instan a todos a reconocer al Estado palestino

Zagreb, 25 ago (EFE).- Las ministras de Exteriores de Eslovenia, Tanja Fajon, y su homóloga palestina, Varsen Agabekyan Shahin, hicieron este lunes un llamamiento para que todos los Gobiernos reconozcan a Palestina, un paso que consideran necesario para lograr la paz en la Franja de Gaza.

“Creo sinceramente que el reconocimiento de Palestina es la única garantía de la paz, la seguridad y la coexistencia pacífica entre israelíes y palestinos”, declaró Fajon en Liubliana, tras reunirse con su colega palestina, según informa la agencia eslovena STA.

Ambas ministras expresaron la esperanza de que más países reconozcan a Palestina en la conferencia sobre la solución de dos Estados que se celebrará el próximo mes en Nueva York.

«Espero sinceramente que Eslovenia, junto con Palestina, siga animando a la comunidad internacional en las próximas semanas» para que otros países que aún no lo han hecho se sumen a los que ya reconocen al Estado palestino, dijo Fajon.

Fajon prometió a su invitada que Eslovenia seguiría esforzándose en todos los niveles, así como dentro de la Unión Europea, para contribuir a acciones que alivien la situación tanto en Gaza -donde Israel ha lanzado una nueva ofensiva militar, mientras que la ONU ha declarado una hambruna entre la población palestina- como en la Cisjordania ocupada.

Las dos ministras firmaron un memorando de entendimiento sobre el desarrollo de las relaciones entre sus países, que establecerá un marco formal para el diálogo regular y la cooperación concreta tras el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de Eslovenia en junio pasado.

En su visita de dos días al país centroeuropeo, Agabekyan Shahin tiene previsto reunirse con el primer ministro esloveno, Robert Golob, la presidenta, Natasa Pirc Musar, y la presidenta del Parlamento, Urska Klakocar Zupancic.

Hasta ahora, 147 del total de 193 países miembros de la ONU han reconocido oficialmente el Estado de Palestina.

Entre ellos están España, Noruega, Irlanda y Eslovenia, que anunciaron su reconocimiento en 2024, después de que Israel lanzara su guerra contra el grupo yihadista palestino Hamás en represalia por el ataque terrorista contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Otras naciones, como Francia, Canadá o el Reino Unido, han anunciado para septiembre próximo su posible reconocimiento. EFE

