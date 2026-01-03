Ministro confirma ataques a zonas civiles de Venezuela y dice que buscan posibles víctimas

Caracas, Jan 3 (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este sábado el ataque con misiles desde helicópteros estadounidenses a zonas civiles de Caracas, así como en otros lugares del país, e indicó que están en la búsqueda de posibles heridos o muertos.

«Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos», dijo Padrino López en un vídeo difundido en redes sociales.

El titular de Defensa indicó que misiles y cohetes fueron lanzados desde el aire por helicópteros y calificó el ataque como «ruin y cobarde».

En ese sentido, pidió evitar «el caos y la anarquía que -advirtió- son armas tan letales como las bombas».

«Nos han atacado, pero no nos doblegarán», añadió.

Este sábado, el Gobierno venezolano denunció una «gravísima agresión militar» estadounidense en localidades civiles y militares de la capital venezolana y los estados centrales de Miranda, Aragua y La Guaira y ordenó el «despliegue del comando para la defensa integral de la nación».

Varias detonaciones se han escuchado la madrugada del sábado en Caracas, La Guaira y Miranda en medio de las tensiones con Estados Unidos que desplegó en agosto buques de guerra y aviones en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, hecho que Caracas denunció como «amenazas» para propiciar un cambio de régimen.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado esta noche atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión contra el Gobierno de Maduro, según informaron fuentes de la Administración estadounidense a CBS News.

Fox News también confirmó que Trump ha ordenado los ataque aéreos contra varios objetivos dentro de Venezuela, con un mayor foco en la zona costera alrededor de La Guaira, cerca del aeropuerto de Maiquetía y en un área que incluye posibles objetivos militares clave para el régimen de Maduro.

Trump, que anunció la captura de Maduro, advirtió en noviembre de la posibilidad de ataques sobre territorio venezolano en medio de su campaña contra Venezuela y del Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de supuestamente liderar una red de narcotráfico.

El pasado viernes, el gobernante estadounidense anunció un ataque contra una «gran instalación» dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el hecho se produjo dentro del territorio venezolano.EFE

