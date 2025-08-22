Ministro de Defensa israelí amenaza con destruir la ciudad de Gaza si no hay un acuerdo

The Swiss voice in the world since 1935

Jerusalén, 22 ago (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó este viernes con destruir la ciudad de Gaza si Hamás no acepta las condiciones israelíes para un acuerdo de alto el fuego.

«Ayer aprobamos los planes de las Fuerzas de Defensa de Israel para derrotar a Hamás en Gaza, con fuego intenso, evacuación de residentes y maniobras», dijo Katz en un mensaje en X. En ciudad de Gaza hay alrededor de un millón de palestinos, entre ellos niños enfermos y desnutridos.

Y sobre la posible negativa de Hamás de acatar un acuerdo favorable a Israel (que aún no ha respondido a la última propuesta), Katz advirtió que «si no se ponen de acuerdo, Gaza, la capital de Hamás, se convertirá en Rafah y Beit Hanoun. Tal como prometí, así será». EFE

