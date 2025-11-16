Ministro de Defensa israelí rechaza un Estado palestino y habla ya de una «antigua Gaza»

2 minutos

Jerusalén, 16 nov (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, manifestó este domingo un rechazo explícito a la existencia de un Estado palestino, y aludió además al actual control militar israelí sobre más de la mitad de Gaza, refiriéndose al resto del enclave palestino como «antigua Gaza».

«La política de Israel es clara. No habrá Estado palestino», dijo Katz en un comunicado que difundió también en su perfil de X.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permanecerán en el Monte Hermón y en la zona de seguridad (cerca de Siria). Gaza será desmilitarizada hasta el último túnel, y Hamás será desarmado en el lazo de la Línea Amarilla por las FDI y en la antigua Gaza, ya sea por una fuerza internacional o por las propias FDI», añadió.

Israel controla, en principio de forma temporal, más de la mitad de Gaza; después de que sus tropas se desplegaran de forma parcial durante el actual alto el fuego hasta la denominada Línea Amarilla, que deja bajo dominio israelí tanto Rafah (sur) como ciudades del norte del enclave y partes del este.

Cerca de este perímetro, Israel ha continuado disparando y matando a gazatíes pese al alto el fuego, en los casos en los que considera que se desplazaron de forma «sospechosa» cerca de sus fuerzas.

Este comunicado se produce después de que los ministros israelíes de extrema derecha Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich instaran el sábado a Netanyahu a rechazar el respaldo de Estados Unidos a un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que ofrece una vía hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino.

Estados Unidos expresó su respaldo a esa resolución en un comunicado firmado junto a otros ocho Estados: Catar, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistán, Jordania y Turquía. EFE

pms/llb