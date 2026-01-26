Ministro de Exteriores israelí defiende en Bakú que Irán jamás debe poseer armas nucleares

2 minutos

Bakú, 26 ene (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó este lunes desde Azerbaiyán que Irán jamás debe poseer armas nucleares.

«El régimen actual de Irán está exterminando a su propio pueblo. ¿Qué actitud podemos esperar de ellos hacia otros países? ¡Jamás debemos permitir que armas de destrucción masiva caigan en sus manos!», declaró Saar en una rueda de prensa junto con su homólogo azerbaiyano, Jeyhun Bayramov.

Seguidamente, el representante de la diplomacia israelí defendió que las acciones conjuntas de Israel y Estados Unidos, que incluyeron bombardeos contra infraestructura clave del país persa en junio, frenaron las ambiciones nucleares de Irán.

Sobre las relaciones bilaterales con Azerbaiyán, Saar destacó especialmente la cooperación energética.

«La Compañía Estatal de Petróleo de la República de Azerbaiyán (SOCAR) adquirió una participación del 10 % en el proyecto de gas israelí, lo que significa un ejemplo de confianza y progreso en sus relaciones», informó.

También expresó su agradecimiento a Aliyev por la preocupación mostrada a nivel estatal hacia la comunidad judía de Azerbaiyán.

«En Azerbaiyán, los judíos siempre han vivido en paz», exclamó.

En relación con ello añadió que «una parte significativa de la diáspora de Israel está compuesta por personas de ascendencia azerbaiyana. Estas personas también tienen una influencia positiva en las relaciones entre ambos países».

Baymarov, por su parte, expresó que Azerbaiyán e Israel muestran su compromiso con un alto el fuego duradero en la Franja de Gaza y defendió que Bakú apoya una solución pacífica del conflicto.

El representante de Exteriores israelí, acompañado por varios empresarios de su país, se reunió este lunes también con el presidente de Azerbaiyán, con quien celebró el desarrollo de los lazos económicos en el marco de un foro empresarial que se celebra en la capital del país caucásico.EFE

fg-mos/cg