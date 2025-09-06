Ministro de Justicia de Perú viaja a Suiza tras levantarse impedimento de salida del país

3 minutos

Lima, 6 sep (EFE).- El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Juan José Santiváñez, viajará a Suiza para participar en el 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, después de que el Poder Judicial levantó temporalmente el impedimento de salida del país dictado como parte de una investigación que se sigue su contra, informaron este sábado fuentes oficiales.

Medios locales precisaron que la suspensión del impedimento de salida del país es temporal y fue autorizada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema.

A Santiváñez se le impuso esa restricción durante 18 meses, como parte de una investigación que se le sigue por un presunto tráfico de influencias agravado cuando ejercía como abogado particular.

El viaje del ministro fue autorizado del 6 al 11 de septiembre mediante una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano y suscrita por la presidenta peruana, Dina Boluarte, y el primer ministro, Eduardo Arana.

Según la información oficial, la intención es que Santiváñez «fortalezca» la presencia de Perú en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ya que participará en Ginebra en reuniones de alto nivel de ese organismo y de la Cruz Roja Internacional.

El viaje se produce después de que el Gobierno de Perú promulgó una ley de amnistía para los militares, policías y comités civiles de autodefensa que son investigados o procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto interno que asoló al país entre 1980 y 2000.

Este viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dispuso que los jueces peruanos se abstengan de aplicar por el momento esa amnistía hasta que se pronuncie de manera definitiva.

Boluarte promulgó la norma en desacato al organismo internacional, que había dispuesto que suspendiese la tramitación de la ley previamente aprobada en el Congreso a iniciativa de un grupo de fuerzas conservadoras, la mayoría de derechas, que respaldan a la mandataria.

Las disposiciones de la Corte IDH sobre esta ley de amnistía han llevado también a que Boluarte plantee la eventual salida de Perú del Pacto de San José, algo que hasta el momento solo han hecho Trinidad y Tobago, Venezuela y Nicaragua.

Con miras a reforzar esa postura dentro del Consejo de Ministros, Boluarte nombró como ministro de Justicia a Santiváñez, un abogado que ha defendido a policías acusados de presuntas ejecuciones extrajudiciales y que ya fue ministro del Interior hasta que el Congreso lo censuró en marzo pasado por una aparente «incapacidad» para luchar contra el crimen organizado. EFE

dub/psh